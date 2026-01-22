「野森動物學校」2月份門票1/23開搶！

▲ 「野森動物學校」核心理念為「動物是老師」，強調透過近距離觀察動物的自然行為，讓遊客體會生命獨特的節奏。飼育員向小朋友介紹哈里斯鷹。（圖／高市府觀光局提供）

[NOWnews今日新聞] 高雄內門全新景點「野森動物學校」試營運期間門票採預購制，2月份門票將於明（23）日上午10點開放預購。高市府觀光局宣布，「野森動物學校」2月份加碼推出「野森開麥啦」競賽活動，同時也與「壽山動物園」共同推出「奧樂雞雙園探險記」數位體驗雙園區串聯活動。

觀光局長高閔琳表示，「野森動物學校」核心理念為「動物是老師」，強調透過近距離觀察動物的自然行為，讓遊客體會生命獨特的節奏。自上週六試營運以來，吸引民眾到訪並在社群平台開箱分享體驗內容。

▲「野森動物學校」打造南台灣唯一狐狸谷。（圖／高市府觀光局提供）

為進一步帶動內門觀光熱度，園區2月份同步推出「野森開麥啦」競賽活動，邀請大小朋友擔任「城市小特派」及「野森推廣大使」，分享體驗心得、拍影片，就有機會獲得限量玩偶或獎金；此外，「壽山動物園」與「野森動物學校」也推出「奧樂雞雙園探險記」，完成指定任務就有機會將電視、掌上遊戲機等熱門獎品帶回家。

觀光局說明，「野森開麥啦」競賽期間自2月1日起至2月28日止，分「城市小特派」（圖文組）與「野森推廣大使」（短影音組）兩大組別。「城市小特派」前10名作品將獲得「野森動物學校」限量玩偶。

「野森推廣大使」創作者需自行預購門票入園拍攝10至30秒短片，人氣前10名作品進入複賽，並將由評審依創意與故事性、主題符合度及社群互動表現作為標準，冠軍獎金1萬5,000元、亞軍8,000元、季軍6,000元、人氣獎及創意獎各3,000元。觀光局提醒，所有作品須為原創並遵守園區規範，所有創作者亦須完成報名程序，並將作品上傳至官方指定平台，方可正式參賽。

▲「野森動物學校」與「壽山動物園」共同推出「奧樂雞雙園探險記」數位體驗雙園區串聯活動。（圖／高市府觀光局提供）

此外，百萬人氣插圖角色「掰掰啾啾奧樂雞」首次跨足動物界，由奧樂雞擔任探險隊長，帶領民眾走進「壽山動物園」與「野森動物學校」，展開2月限定「雙園探險記」。活動結合數位互動任務與豐富摸彩獎項，禮品包含55吋QLED 電視、Switch、AirPods 等總價值10萬元大獎。

「野森動物學校」試營運期間全面採預約制，遊客須事先透過「野森動物學校」官方網站完成預約購票方可入園，設籍內門區之居民以及2歲以下兒童，免費入園。觀光局提醒，「野森動物學校」周邊停車空間有限，建議市民及遊客利用大眾運輸於旗山轉運站搭乘8035公車來園，假日期間加開接駁專車往返園區。更多資訊歡迎至「野森動物學校」官網或臉書查詢。

