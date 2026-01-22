野森動物學校2月門票1/23開賣 聯手壽山動物園推雙園探險掀熱潮

高雄內門全新景點「野森動物學校」試營運話題持續延燒，為兼顧動物福利與遊園品質，園區採取門票預購制，2月份門票將於23日上午10點正式開放預購。高雄市政府觀光局宣布，2月將同步推出多項加碼活動，不僅有「野森開麥啦」創作競賽，更首度攜手壽山動物園推出「奧樂雞雙園探險記」數位體驗活動，串聯兩大園區，邀請親子族群在寒假與春節期間展開寓教於樂的動物探索之旅。

↑圖說： 飼育員向小朋友介紹哈里斯鷹。

觀光局長高閔琳表示，「野森動物學校」以「動物是老師」為核心理念，透過近距離觀察動物自然行為，引導遊客重新理解生命的節奏與價值。自試營運以來，吸引大批民眾到訪並在社群平台分享體驗，成功帶動內門地區觀光熱度。為延續話題，園區於2月推出「野森開麥啦」活動，邀請大小朋友化身「城市小特派」與「野森推廣大使」，透過圖文或短影音分享體驗，就有機會獲得限量玩偶或高額獎金。

↑圖說：「野森動物學校」打造南台灣唯一狐狸谷。

觀光局指出，「野森開麥啦」活動自2月1日至28日舉行，分為圖文創作的「城市小特派」及短影音形式的「野森推廣大使」兩大組別。參賽者只要在社群平台分享與野森動物學校相關的城市宣傳場景或園區體驗內容，並加上指定主題標籤，即可參與評選。其中短影音組將由評審依創意、故事性與互動表現進行評分，最高可獲得1萬5,000元獎金。觀光局也提醒，所有作品須為原創並遵守園區相關規範，完成報名程序方具參賽資格。

↑圖說：「野森開麥啦」活動分為圖文創作的「城市小特派」及短影音形式的「野森推廣大使」兩大組別。

此外，百萬人氣插圖角色「掰掰啾啾奧樂雞」2月首度跨足動物園區，擔任探險隊長，帶領民眾走訪壽山動物園與野森動物學校，展開期間限定的「雙園探險記」。活動結合數位互動任務與抽獎機制，獎品涵蓋55吋QLED電視、Switch與AirPods等，總價值超過10萬元，讓親子在遊園同時也能享受闖關與抽獎樂趣。

↑圖說：百萬人氣插圖角色「掰掰啾啾奧樂雞」2月首度跨足動物園區，擔任探險隊長，展開期間限定的「雙園探險記」。

觀光局補充，野森動物學校試營運期間全面採預約制，遊客須事先於官方網站完成購票方可入園，設籍內門區居民及2歲以下幼兒可免費入園。寒假期間園區亦規劃扯鈴、雜技、魔術等多元表演，增添親子同遊亮點。由於周邊停車空間有限，建議民眾搭乘大眾運輸工具，於旗山轉運站轉乘8035公車前往，假日亦有加開接駁車服務。相關活動與購票資訊，可至野森動物學校官方網站及臉書粉絲專頁查詢。

