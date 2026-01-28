野火噬啃南境山林 澳維州48.9℃破紀錄高溫

南半球正值夏季，許多國家傳出極端高溫和野火災情，在澳洲維多利亞州出現有史以來最熱天，高溫飆升到攝氏48.9度，同時還有至少6起野火在燒；阿根廷南部的野火，則是從上個月發生至今，已經焚燒超過3萬公頃森林，面積超過整座台北市，所幸目前尚未傳出人員傷亡。

黑夜中山林被大火燒得紅通通一片，阿根廷南部丘布特省野火從上個月燒到現在，已燒毀超過3萬公頃林地，當局動員數百名消防人員撲滅野火。

丘布特省緊急行動委員會協調員 米蘭特斯：「2天前 我們曾通報，位在帕特里亞達港的第1場火災，已控制85% 但現在火勢已復燃。」

當地政府表示，在極端高溫、冬季降雪不足引發乾旱，以及多變的風向助長下，火勢迅速擴大，多起新火點已蔓延到數個安地斯山社區。

丘布特省緊急行動委員會協調員 米蘭特斯：「事實上在巴塔哥尼亞，風向每幾小時就有變化，我們每75分鐘或90分鐘，都會收到衛星訊息 並進行精確監測。」

所幸尚未傳出死亡災情，但野火已造成民宅、與農地毀損，並對森林造成嚴重破壞；同樣位在南半球飽受極端高溫肆虐，還有澳洲，維多利亞州當地時間27號創下有史以來最熱的一天，最高氣溫測得攝氏48.9度。

當地居民 雷娜：「我們已把所有東西都打包在車裡了，所以如果需要撤離，我們基本上已做好準備。」

受到熱浪影響，維多利亞州仍有多起野火還沒受控，部分地區發布緊急避難警告，雖然目前火勢減弱，但燃燒面積已超過1.1萬公頃。

維多利亞州緊急管理專員 威布許：「我們必須強調，未來4天對我們州北部地區社區來說，也將十分艱難 火災風險持續增加，同時高溫熱浪也可能持續。」

當地氣象單位表示，這波熱浪持續時間長，新南威爾斯州部分地區與昆士蘭州西南部，恐怕再刷新高溫紀錄。

