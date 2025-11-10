野火燒不盡、春風吹又生？詐騙就是抓不完：緬甸軍政府掃蕩KK園區，竟引爆鄰近詐騙業者「召募熱潮」

當數百名軍警衝入園區，槍聲與叫喊聲劃破了詐騙機房敲擊鍵盤的規律聲響。這座位於緬甸東南部克倫邦、與泰國僅有一河之隔的罪惡之城，瞬間土崩瓦解。根據泰國政府統計，在接下來的幾天內，超過1500名來自28個不同國家的人員，如驚弓之鳥般湧入泰國邊境城市美索（Mae Sot）。這不僅僅是一次逃亡，更是一場前所未見的「產業轉型」與「人力資源流動」。

一名要求匿名的菲律賓籍男子，對法新社回憶10月22日那天的混亂景象：「所有人都往外衝，我們知道，這是我們逃跑的機會。」他抓起身邊僅有的幾件財物，跟隨著大約30名同伴，在親軍政府的民兵部隊協助攻堅的混亂中，衝出那個他聲稱被拐賣至此的監獄。逃離者最終搭上小船，驚險地渡過了分隔緬甸與泰國的莫艾河（Moei River），踏上了泰國的土地。

緬甸政府對克倫邦妙瓦底的「KK園區」連續三天轟炸，數以千計的中國人與外籍成員倉皇逃命，整個園區宛如陷入戰區。（X平台）

法新社稱，這1500多名入境泰國的「園區難民」，包括了約500名印度人與200名菲律賓人，他們的出現，讓泰國當局面臨一項極為艱鉅的挑戰：如何在最短時間內，分辨出誰是真正被脅迫的人口販運受害者，誰又是為了高薪而自願加入的詐騙共犯？

然而這批幸運得以逃到泰國的人，恐怕只是冰山一角。根據非營利組織「打擊跨國組織犯罪全球倡議」（Global Initiative Against Transnational Organized Crime）專家傑森・陶爾（Jason Tower）的估計，在掃蕩之前，廣大的KK園區內至少盤據了兩萬名工作者，其中絕大多數據信是中國公民。這意味著成功逃往泰國的，可能連總人數的十分之一都不到。

那麼，剩下的一萬八千多人，去了哪裡？

緬甸政府大動作搜查KK園區，一口氣逮捕超過2000名嫌犯，發現數十組非法「星鏈」衛星設備。（美聯社）

7萬美元的人肉價碼

一名自稱是「自願工作者」的中國籍詐騙員，透過加密通訊軟體向法新社透露：「10月23日那天，大概有幾百個從KK園區出來的人，到了我們這個園區。」他的即時定位顯示，他所在的詐騙園區，距離剛被掃蕩的KK園區，直線距離僅僅三公里。

是什麼吸引了這些人？答案非常簡單：錢。這名詐騙從業人員表示，他的園區為這些經驗豐富的「前KK員工」開出了每月最高達1400美元（約合新台幣4萬5千元）的誘人薪資。在緬甸這個戰火頻仍、經濟凋敝的國家，這已是一筆高薪。「有些人會被那些不擇手段的黑心老闆『撿走』，有些人則會被不錯的公司招募，」他以一種彷彿在談論正常職場跳槽的語氣說道，「這一切，都取決於你的運氣。」

陶爾證實，許多從KK園區逃出的詐騙者，根本沒有離開這個行業，而是迅速地「被其他犯罪集團重新招募（re-recruited）了」。他說：「有些人可能真的把這當成一份工作，他們只是在尋找一個新的地點繼續行騙。」對於那些失去園區庇護、頓時「失業」的人來說，他們自己也成了待價而沽的商品。

那名中國籍詐騙員更驚爆，在KK園區瓦解後，當地的地方武裝團體立刻嗅到了新的商機，爭相將這些流離失所的詐騙員當成「人肉資產」，轉賣給其他仍在運作的詐騙園區，一個人頭的「轉會費」最高可達7萬美元（約合新台幣225萬元）。外界自然難以分辨誰才是真正的受害者，唯一可以確定的是，這次緬甸軍政府的高調掃蕩，同時也以更有效率、更市場化的方式，完成了「人力資源」的重新配置。

北京的壓力與奈比多的「樣板戲」

這場看似矛盾的鬧劇，背後是複雜的地緣政治角力。近年以緬甸、柬埔寨、寮國邊境「金三角」地帶為核心的詐騙園區，已成為全球公敵。聯合國報告指出，僅在2023年，東南亞與東亞地區的受害者，就因此被騙走了高達370億美元的驚人財富，全球的實際損失更是難以估計。

不過這些詐騙園區背後，往往有著中國黑幫的影子，在受害者當中，也有極大比例是中國公民，這自然讓身為緬甸軍政府最重要國際支持者的北京顏面盡失。在中方的強大壓力下，被指控長期對這些詐騙中心睜一隻眼、閉一隻眼，甚至縱容其國內民兵盟友從中獲利的緬甸軍政府，不得不採取行動。

於是，這場針對KK園區的掃蕩應運而生。緬甸軍政府高調宣布，其部隊佔領了園區內約200棟建築，查獲了超過2000名詐騙犯，並沒收了大量的「星鏈」（Starlink）衛星網路設備。然而許多分析家認為，這次突襲很可能是一場「經過精心編排的樣板戲」（heavily choreographed）。其目的，與其說是徹底剷除犯罪，不如說是為了向北京交差，緩解外交壓力，同時又避免過度損害這個能帶來豐厚利潤的黑市經濟。

正如那名身處鄰近園區的中國籍詐騙員所說的：「掃蕩後，每晚都聽到爆炸聲，但那都只是在作秀（all for show）。」長期關注此議題的「人口販運受害者援助公民社會網絡」（Civil Society Network for Human Trafficking Victims Assistance）代表傑伊・克里蒂亞（Jay Kritiya）向法新社強調：「那些幕後的中國老闆，必須被逮捕、起訴，並且沒收他們所有的資產，那才是真正的掃蕩！」

