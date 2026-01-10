野火燒30萬公頃！澳洲維多利亞進入災難狀態

▲澳洲維多利亞州（Victoria）正面臨近年來最嚴重的災難性野火，州長艾藍（Jacinta Allan）宣布全州進入「災難狀態」。（圖／翻攝自Malmsbury Fire Brigade的臉書）

[NOWnews今日新聞] 澳洲維多利亞州（Victoria）正面臨近年來最嚴重的災難性野火，州長艾藍（Jacinta Allan）宣布全州進入「災難狀態」，目前同時有數十起野火肆虐，延燒面積約達30萬公頃，約有3.8萬戶住家與商家停電，以及超過130座建築物被焚毀。

根據《天空新聞》報導，艾藍指出現階段共有10處主要火線，另有20起野火也處在密切監控狀態，「情況依然危險且難以預測」。在瓦爾瓦（Walwa）、朗伍德（Longwood）、沃南加塔（Wonnangatta）與拉文斯伍德（Ravenswood）等地，已經共發出16則最高等級的野火緊急警告。

廣告 廣告

▲澳洲野火肆虐，天空被燒成一片橘紅色。（圖／翻攝自@CCTVAsiaPacific的X）

各地消防員持續奮力撲滅火勢，新南威爾斯州鄉村消防局（NSW Rural Fire Service）局長柯廷（Trent Curtin）警告，恐將面臨「非常艱難的天氣條件」，「一些火災如果今天持續擴大，將非常難以控制與撲滅」。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今（10）日也發聲表示，全國正面臨「極端且危險」的乾燥炎熱氣候。艾班尼斯提醒，接到撤離警告的民眾，只要情況允許就必須儘速離開。澳洲氣象局已發布嚴重至極端熱浪警告，澳洲氣象局預測，週六雪梨最高溫將達到43°C，坎培拉則為37°C。雖比週五略微降溫，但依舊是非常適合野火肆虐的氣候。

此次維多利亞州野火被視為自2019至2020年「黑色夏季」大火以來最嚴重的一次野火，當年的野火最後焚毀面積相當於土耳其國土大小，並造成33人死亡。今年野火尚未傳出人員喪生，之前通報失蹤的3位民眾後來都已重新聯絡上。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

川普嗨喊投資委內瑞拉「保證安全」！艾克森美孚CEO當面潑冷水

斥示威者「只為討美國歡心」！伊朗最高領袖嗆川普：管好自己國家

習近平看到馬杜洛下場嚇壞了？網傳中國地圖搜尋屏蔽「中南海」