野火肆虐澳洲！75棟房屋被燒毀損壞 消防員遭倒樹壓死殉職

澳洲當局今（8）日表示，一名59歲的男性消防員在雪梨北部試圖撲滅野火時，遭倒樹擊中不幸殉職。這場肆虐澳洲的大火已摧毀多棟民宅並燒毀大片林地。截至今天，新南威爾斯州仍有超過50處野火正在燃燒。

12月6日，消防員在撲滅庫勒旺的野火。（圖／美聯社）

根據《路透社》，該名消防員在距離雪梨200公里的鄉村小鎮布拉德拉（Bulahdelah）附近的林地作業時，遭倒下的樹木壓中，緊急救援人員獲報趕抵現場時，他已經心臟驟停，當場被宣告死亡。

總理艾班尼斯（Anthony Albanese）透過聲明表示，這個「可怕的消息是一個沉重的提醒」，讓大眾意識到緊急服務人員在保護家園和家庭時所面臨的危險，「我們每天都向這種勇敢致敬」。

廣告 廣告

週末期間，一場快速蔓延的野火在新南威爾斯州中央海岸地區摧毀了16棟房屋，當地約有35萬人口，是雪梨北部的通勤區域。

野火燒毀庫勒旺的房屋與汽車。（圖／美聯社）

受災嚴重的小鎮庫勒旺（Koolewong）居民道斯特（Rouchelle Doust）向澳媒表示，當火焰逼近時，她和丈夫曾試圖拯救家園。

道斯特提到，「他光著腳在上面試圖撲滅火焰，他不斷嘗試，而我朝他尖叫要他下來。所有東西都在裡面：他祖母的東西、他母親的東西、我所有的東西—一切都沒了，全部都沒了」。

儘管夜間情況有所緩解，讓官員得以降低火災危險警報等級，但氣象局警告，該州部分內陸城鎮9日氣溫可能超過攝氏40度，將使得火災風險再度升高。

在塔斯馬尼亞州，距離首府荷巴特（Hobart）東北約150公里的海豚沙灘（Dolphin Sands）發生一場延燒700公頃的大火，摧毀19棟房屋並損壞40棟。官員表示，火勢已獲控制，但警告居民不要返回，因為情況仍危險。當局警告，在12月至隔年2月的夏季期間將面臨高風險的野火。

延伸閱讀

影/慎入！板橋定食8猛烈氣爆！巨量雜物飛砸 女倒地濺血

譚傳毅/台海打無人平台戰 國軍如何接招

影/新北定食8府中店氣爆！ 業者：會持續慰問傷者