野熊闖岩手銀行遭麻醉活捉 岩手大學「熊出沒」停課

日本又陸續傳出野熊出沒事件，岩手縣甚至有野熊闖入銀行地下停車場。（示意圖，與本事件無關／shutterstock達志影像）

日本又陸續傳出野熊出沒事件，位在岩手縣的岩手銀行，有野熊闖入地下停車場，警方封鎖現場後，用麻醉方式活捉這隻野熊。另外岩手大學也目擊到有熊出沒，警方進入校園廣播警戒，校方為了安全起見，也緊急停課。

日本又陸續傳出野熊出沒事件，岩手縣甚至有野熊闖入銀行地下停車場。（示意圖，與本事件無關／shutterstock達志影像）

NHK電視台捕捉到令人驚恐的畫面，在秋田縣一處農舍旁，一頭野熊突然出現在鏡頭中。NHK記者驚訝地表示農舍旁邊有一隻熊。影片中，這隻熊在短短幾秒內急忙逃離現場。當地獵人已在現場安裝捕熊箱，希望能夠解決這個威脅。

廣告 廣告

野熊入侵並非僅限於鄉村地區。在岩手縣，一頭野熊大膽闖入市中心，NHK記者表示有一頭熊闖入銀行的地下停車場。這個停車場位於政府機關林立的區域，岩手銀行地下停車場發現野熊後，警方迅速封鎖地下室，最終成功用麻醉方式活捉了這隻熊。

岩手大學校園也出現野熊蹤跡，學生目擊到熊出沒後，警方立即在校園廣播提醒所有人注意安全。校方採取緊急措施，停課並暫時禁止任何人進入校園。一位住在附近的民眾表示很可怕，因為自己的家就住在那邊。

隨著野熊不斷闖入人類居住區並造成攻擊事件，日本面臨「合格獵人」嚴重不足的問題。統計顯示，日本合格獵人數量從1985年的29萬7000人，大幅減少至2021年只剩下8萬多人。全國獵友會代表佐佐木洋平強調，這是賭上性命的事情，即使獵人手持槍械，也不是就完全沒有危險，熊一定會衝過來的。

面對嚴峻情勢，秋田縣知事已向防衛相小泉提出請求，希望出動自衛隊協助，但是自衛隊過去也沒有抓熊相關訓練，貿然派部隊也可能有很大的風險。

更多 TVBS 報導

日本熊襲暴增！ 岩手、秋田2人遭攻擊死 知事請求自衛隊出動

日本秋田野熊襲人1死3傷 輕井澤出動警犬嚇跑熊

日「熊襲事件」層出不窮 京都景點2天內5起目擊熊案例

日本秋田、群馬連傳野熊襲人 老婦遭黑熊飛撲掛彩

