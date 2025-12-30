野狗血洗菜園！放牧雞慘死 園主怒：上回被咬死20隻

嘉義縣鹿草鄉一處人家在菜園放養雞隻遭流浪狗咬死。(民眾提供 ／呂妍庭嘉義傳真)

嘉義縣鹿草鄉一處人家在菜園放養雞隻，今(30日)凌晨遭流浪狗闖入，放養雞隻遭野狗無情啃噬，黃姓園主發現時，3隻放牧雞已慘死血泊中，2隻流浪犬還在園內逞兇耍狠，園主氣得拿棍子驅趕，指附近有一群野狗不時闖入雞舍，上回已被咬死20隻，這回又來，根本防不勝防。

黃姓民眾說，住家附近有一群野狗，常在村子遊盪，且有多次入侵雞舍前科，雖然自家菜園放養雞隻區域已經用籠子圍起來，但野狗就是有辦法跳進去，起碼已闖進自家菜園3、4次，上一次是近兩年前，當時被咬死30隻雞，讓人火冒三丈。

黃姓園主發現時，3隻放牧雞已慘死血泊中。(民眾提供 ／呂妍庭嘉義傳真)

黃姓民眾說，不只他家受害，附近也有雞舍被野狗入侵，6、70隻雞被咬死，有如遭血洗，當時有跟嘉義縣家畜疾病防治所反應，也確實有放籠子誘捕帶走1隻，但剩餘6、7隻野狗仍持續作亂，加上跑進菜園時間多半在半夜，等他發現時已為時已晚。

嘉義縣家畜疾病防治所得知消息後，已由動物管制隊主動聯繫黃姓民眾，嘉畜所長林珮如說，動物管制隊有分日夜兩組人，只要民眾通報，都可以機動出勤。

由於民眾指證有一群野狗長期在當地流竄，林珮如高度懷疑有人長期餵養，指責這種自以為愛心行為，實已造成民眾生活困擾，甚至造成環境髒亂、公共安全等疑慮，部分則是飼主未善盡責任，放任家犬到處闖禍，導致人犬衝突日益加劇，呼籲民眾不要無視法規，任意餵養流浪動物。

