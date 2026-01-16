野猴大軍出沒！飛奔穿越馬路惹禍 女騎士驚嚇慘摔影片曝光

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

社會中心／陳韋劭報導

猴子從路旁衝出穿越馬路害女子騎車自摔，警方到場處理事故。（圖／翻攝畫面）

宜蘭蘇澳移山路段14日發生一起車禍，一名女子騎車行經該路段時，突然有猴子從路旁衝出穿越馬路，女子受到驚嚇不慎自摔，之後又有4隻猴子陸續衝過馬路，引起其他駕駛人恐慌，離奇的事故過程全被監視器拍下。

從監視器畫面可見，一隻猴子從路旁草叢竄出，直接穿越馬路狂衝，女騎士險些撞上猴子急忙剎車，機車失控倒地，後面騎士見狀好心停車查看，但接下來竟又連續出現4隻猴子疾速穿越馬路，路過的駕駛們被嚇得急忙停車，畫面險象環生。

廣告 廣告

有猴子突然從路旁衝出穿越馬路，女騎士受到驚嚇不慎自摔，之後又有猴子陸續衝過馬路。（圖／翻攝畫面）

有猴子突然從路旁衝出穿越馬路，女騎士受到驚嚇不慎自摔，之後又有猴子陸續衝過馬路。（圖／翻攝畫面）

有猴子突然從路旁衝出穿越馬路，女騎士受到驚嚇不慎自摔，之後又有猴子陸續衝過馬路。（圖／翻攝畫面）

警方指出，14日下午2時許獲報，蘇澳鎮移山路段發生交通事故，經查，常姓女子（49歲)騎車沿移山路往南方澳方向行駛，欲前往當地探視友人順便買海鮮，因車道上突然出現野生猴群，常女為閃避猴子不慎自摔，後續就醫後已無大礙。

警方提醒，蘇澳移山路段鄰近山區，野生動物出沒情況時有發生，駕駛人行經此類路段時，務必提高警覺、減速慢行，隨時注意路面動態。

更多三立新聞網報導

嘉義外籍女大生遭綑綁性侵！惡男匯2000元恐嚇再見面 不出來我就PO

瞬撞影片曝光！賓士C180雙門跑車追撞闖禍 26歲駕駛無照被抓包

民宿遇奧客！菸蒂亂丟床留不明血跡 業者淚訴：1晚只收1280元還被糟蹋

亞泥花蓮廠重大工安！作業員遭石灰石活埋身亡 事故區域全面停工

