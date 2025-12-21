野獸國年末IP展齊發！韓綜《地球娛樂室》快閃店北高登場 迪士尼公主派對進駐台中

韓綜《Biong Biong地球娛樂室》全新企劃「宇宙商行」快閃店。圖／野獸國提供

年末IP展覽盛事接連登場，娛樂體驗品牌野獸國今年再度攜手韓國製作公司「Egg is Coming」，推出綜藝節目《Biong Biong地球娛樂室》全新企劃「宇宙商行」快閃店，即日起於台北、高雄同步展開，主打台灣古早味柑仔店風格與經典節目道具還原。此外，廣受好評的迪士尼「皇家公主派對」限定店也宣布移師台中，擴大展區並推出獨家 DIY 體驗與人氣配角周邊，搶攻年底佳節商機。

延續去年熱潮，今年的《Biong Biong地球娛樂室》快閃店在策展上更具巧思。台北場還原了第三季節目的經典場景，展出曾引發話題的「前男友吐司」、主持人於阿布達比特輯穿著的中東傳統服飾，以及著名的「數位排毒」體驗區。高雄場則接地氣地打造充滿「台灣感性」的復古柑仔店，劇中人氣角色月球兔子「兔瓏」更換上「阿珠罵（大嬸）」造型潛伏店內。兩地展場均設有互動機制，粉絲完成體驗後可獲得限量「兔瓏閃光煙火眼鏡」。

韓綜《Biong Biong地球娛樂室》全新企劃「宇宙商行」快閃店。圖／野獸國提供

周邊商品方面，「宇宙商行」引進近百款商品，包含 30 款台灣限定新品。除了經典的「兔瓏」系列，第三季登場的新角色「鐵龍」也首度推出周邊，涵蓋吊飾、絨毛迴力車及生活小物。現場更設置隨機 PVC 抽卡機，隱藏著王牌製作人羅䁐錫（羅PD）的親筆簽名小卡，每款限量 10 張。此外，Egg is Coming 旗下另一實境秀《種豆得豆》的官方周邊，如 KKPP 墨西哥 T-shirt 與絨毛鑰匙圈，亦首度在台販售。

另一方面，迪士尼「皇家公主派對」限定店在結束台北與高雄巡迴後，正式進駐台中。台中場不僅擴大展示空間，更安排「皇家管家」與民眾互動，協助挑選禮物。展覽主打沉浸式氛圍，現場重現經典情境台詞，並集結《小美人魚》賽巴斯汀、《魔髮奇緣》帕斯卡等高人氣配角的精緻絨毛吊飾，部分商品更搭配施華洛世奇等級水晶配件，提升收藏價值。

迪士尼「皇家公主派對」限定店。圖／野獸國提供

為回饋中部粉絲，迪士尼台中場特別推出獨家 DIY 專區，消費者可親手製作手機吊繩或節慶主題吊飾。同時，備受喜愛的《愛麗絲夢遊仙境》角色「牡蠣寶寶」系列商品也大規模亮相，包含磁鐵燈、地毯與毛毯等居家好物。兩大強檔 IP 展覽同步在北中南登場，預計將在 2025 年末至 2026 年初掀起一波觀展與收藏熱潮。

迪士尼「皇家公主派對」限定店。圖／野獸國提供

《Biong Biong地球娛樂室》 「宇宙商行」 快閃店

台北場

日期：2025/12/20（六）-2026/01/22（四）

地點：微風南山3F

高雄場

日期：2025/12/23（二）-2026/01/19（一）

地點：夢時代購物中心8F（顧客服務中心前）

營業時間：以各百貨營業時間為主

迪士尼「皇家公主派對」快閃店台中場

日期：2025/12/19（五）-2026/01/18（日）

地點：新光三越台中中港店10樓天空劇場

營業時間：以各百貨營業時間為主



