「野獸」林志傑復出飆13分 勇士124：86宰獵鷹寫本季最大分差

（記者石耀宇／綜合報導）台灣職籃P.LEAGUE+台北富邦勇士3日在主場迎戰台鋼獵鷹，「野獸」林志傑傷癒回歸，本季首度亮相就以高效率攻下本土最高13分，搭配洋將哥倫特（Troy Gillenwater）砍進24分，終場勇士以124比86大勝獵鷹，38分差也寫下本季PLG至今最大勝分差紀錄。

本季結束後將正式退休的林志傑，去年在總冠軍賽G7左手腕骨折，歷經超過4個月復健才重新歸隊。此戰他以先發身分登場，一開賽就連續命中外線，包含開場不到20秒就投進三分球，向球迷宣告「野獸回來了」，也帶動勇士打出17比2猛攻，早早取得雙位數領先。

第二節勇士火力延續，哥倫特單節5投全中、獨拿11分外帶2次抄截，幫助球隊持續擴大分差；易籃後雖然團隊命中率一度下滑，但第四節再度找回準星，多點開花將比數徹底拉開，最終以124比86收下大勝，完成對獵鷹的強勢復仇。

此役林志傑上場約20分鐘，6投5中、三分球3投3中，攻下13分、4籃板，是勇士本土火力最高的球員；哥倫特則拿下全場最高24分，外籍生莫巴耶再補上23分，成為勇士贏球三大功臣。

林志傑賽後表示，自己已經43歲，這次從受傷、治療到恢復訓練的過程格外辛苦，花了相當多時間在重量訓練與基本動作調整上，「很久沒有打比賽難免會緊張，但一踏上球場就不會多想，只專注在場上。」他也說，目前身體的比賽感覺還在調整中，但精神狀態「已經慢慢回來」。

勇士總教練吳永仁則透露，這場比賽原本就安排讓林志傑先發，且設計第一個進攻回合交給他處理，結果「傑哥」也沒讓全隊失望，一開場就投進三分。未來會把他的出場時間控制在18到20分鐘左右，並視隔天恢復狀況微調，讓「野獸」在最後一季既能幫助球隊拚戰，也兼顧健康。

