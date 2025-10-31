野獸vs.紅旗 川習坐駕被視為中美科技競爭

川習會落幕，中美之間的較量仍是國際熱議話題。韓聯社報導，川普和習近平的座駕，各自展現科技實力。川普的私人坐駕綽號「野獸」，擁有五層防彈玻璃窗，能抵禦火箭攻擊，被譽為移動的白宮。而習近平的紅旗轎車不僅能防彈，還可以抵禦化學攻擊。

中南海貼身保鑣，以肉身護車的陣型護衛大陸國家主席習近平安全。（圖／美聯社）

川普、習近平世界兩大元首在南韓會晤，他們的專屬座駕也從各自國家空運抵達南韓，成為外媒眼中兩國科技較量的重要焦點。

韓聯社新聞：「川普總統的私人座駕綽號「野獸」，由通用汽車旗下凱迪拉克公司製造。這輛座車擁有五層防彈玻璃車窗，以及超過二十公分厚的車門，足以抵禦火箭攻擊。」

川普的「野獸」車門關閉後，車內與外界完全隔絕，並配備氧氣供應系統，以抵禦生化攻擊。此外，車內還設有通訊設備，讓川普能在行進中與世界各地保持聯繫，因此「野獸」也被譽為「移動的白宮」。

韓聯社新聞：「習近平以往出訪時，多使用地方政府提供的車輛，但自2018年起，他改搭國產紅旗汽車，藉此凸顯中國科技的象徵意義。」

習近平搭乘的紅旗汽車，名稱源於中國共產黨黨旗。這款五公尺長的 N701 採用複合裝甲材料與特殊防彈結構設計，可抵禦多種武器攻擊，並配備多個安全氣囊及空氣壓縮系統，能在化學武器襲擊時保護車內人員安全。

兩款座駕造價一比，紅旗全球限量版防彈禮賓車官方宣稱，研發與生產成本高達新台幣25億元；至於「野獸」，美國節目曾分析，其造價約為新台幣5138萬元。

紅旗汽車除了是中國高官標配，近年也積極進軍年輕市場，邀請桌球奧運金牌選手孫穎莎擔任代言人。她的一場直播吸引超過52萬人在線觀看，創下紀錄。紅旗同時力拚外銷，目前已打進歐洲、中東與東南亞等29個國家。

同樣引發熱議的，還有中方隨扈人員「追車」的這一幕。美聯社報導指出，四名最內線的中南海貼身保鑣，以肉身護車的陣型守衛習近平安全，陣勢與北韓領導人金正恩相同。英國媒體也透露，中方最高規格的保衛措施，包含在車隊經過路段時，安排「眼線」混在人群中監看並通報狀況。

據報導，最內線的隨扈專門負責保護正國級領導人，若因公殉職，將被追晉為烈士，家屬還可獲得豐厚撫恤金。

