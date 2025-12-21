野生動物悲歌！印度象群橫越鐵軌遭撞釀7死 肇事列車5節車廂脫軌

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

印度東北部發生一起嚴重的火車撞擊象群事故！一列從米左拉姆邦（Mizoram）開往新德里（New Delhi）的火車，在行經阿薩姆邦（Assam）時撞上正在橫越鐵軌的象群，導致象群7死1傷，列車則有5節車廂脫軌，車上乘客均平安無事。

印度象群橫越鐵軌時遭列車撞擊，導致大象7死1傷的悲劇。（示意圖／Unsplash）

阿薩姆邦高階警官芮迪（V.V. Rakesh Reddy）指出，儘管駕駛在目擊象群後立刻緊急煞車，仍無法避免列車與象群相撞。印度鐵路公司發言人夏瑪（Kapinjal Sharma）則解釋，政府雖在特定鐵路路段設有「大象通道」，並於「大象通道」沿線實施限速，但本次慘劇的發生地並不在「大象通道」範圍內。

據了解，印度境內約有2萬2000頭大象，其中超過4000頭棲息於阿薩姆邦。這起悲劇反映出人類對當地森林砍伐過度，以及入侵野生動物棲地開發情形加重，迫使大象遷徙覓食，增加與人類接觸的頻率。

印度積極開發野地使得人象接觸趨於頻繁，除了造成的意外事故外，也讓人象衝突的情形有所上升，這不僅威脅動物，也造成嚴重人員傷亡。根據印度國會統計，光是2023至2024年，全印度就有629人死於大象相關事故。

