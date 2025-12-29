野生台灣獼猴現蹤嘉義市區

民眾拍下猴子出現在嘉義市區星巴克外。（記者湯朝村翻攝)

記者湯朝村∕嘉義報導

有網友二十九日在地方社群媒體分享數張獼猴在嘉義市精忠新城屋簷走跳的畫面，引起民眾熱議。嘉義市政府獲報後立即派員前往現場圍捕，但因獼猴行動敏捷且受到驚嚇，最終逃入鄰近山區不見蹤跡。市府呼籲民眾若遇到獼猴應即通報，並遵守「不餵食、不接觸、不驅趕」的三不原則。

二十九日上午有民眾拍下猴子在精忠新城屋簷走跳，市府建設處獲報後立即派員前往現場圍捕，但因獼猴行動敏捷，早已不見蹤跡，由於之前才有民眾拍下一隻猴子出現在忠孝北街星巴克外，建設處不排除是同一隻，高度懷疑是從鄰近淺山進入熱區，尋找食物傾向高。

圳頭里長楊鳳祥說，圳頭里與嘉義縣竹崎鄉灣橋山丘地帶銜接，研判獼猴可能是從山區跑下來，去年也曾有一名獼猴出現在後庄里與圳頭里一帶，今年又出現一隻，已呼籲里民提高警覺。

市府建設處副處長羅資政指出，經初步盤查，嘉義市登記有案的人為飼養獼猴有兩件，經確認這兩隻獼猴目前都由飼主妥善管理，並未逃脫，研判出現在精忠新城的獼猴應是野生的台灣獼猴，建議民眾不要接觸和餵養，看到猴子可撥打一九九九專線或通知建設處。