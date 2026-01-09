野生嬌客湳仔溝打卡冬候鳥花嘴鴨現蹤

(記者謝政儒綜合報導)繼去年花嘴鴨群罕見現蹤後，昨（8）日這群冬候鳥「嬌客」再度於津渡橋下大方亮相。鴨群時而低頭覓食，時而展翅飛翔，悠哉的身影成為都市河廊中最美的風景。花嘴鴨的接連到訪，不僅豐富了當地的生態多樣性，更以行動證實了湳仔溝從髒臭河溝蛻變為生態廊道的實質成果。







水利局長宋德仁表示，花嘴鴨喜好棲息於水生植物豐富的水域環境。回想湳仔溝早期髒臭凌亂，被戲稱為「新北四大黑龍江」之一，當時幾乎無人相信環境能有翻轉的一天。為全力解決核心問題，自 2007 年起分三階段展開整治，先後完成污水截流、底泥固化減臭，並透過跨局處合作稽查污染、提升污水接管率等措施。經過這幾年的努力，我們不只把湳仔溝的水弄乾淨了，更將消失已久的自然生態給找了回來。



中華民國環境教育學會秘書長陳仕泓表示，花嘴鴨為雜食性水禽，花嘴鴨體長約50至60公分，嘴端呈鮮黃色，主要以水生植物、甲殼類及昆蟲為食，過往是冬候鳥，現在逐步成為留鳥或夏候鳥。湳仔溝水域成功吸引花嘴鴨群，顯示這裡環境適宜，非常期待鴨群能在當地成功繁殖，讓湳仔溝成為孕育野生動物的生態搖籃。



水利局表示，根據最新湳仔溝水、陸域生態調查，發現鳥類、兩棲類、魚類及昆蟲等物種已累計逾160種，證明此處已具備優質條件，為各種生物提供合適棲息與覓食環境。



宋德仁表示，花嘴鴨能成群現蹤且連續兩年報到，就是為湳仔溝環境改善交出了最漂亮的成績單。這代表此處的水質與生態，已足以提供穩定的食源與棲息環境。他也特別提醒，歡迎民眾造訪湳仔溝，在兩岸步道散步時，請以「不驚擾」為原則，安靜地從遠距離捕捉花嘴鴨的可愛蹤跡，親身感受這座都市與自然和諧共生的改變成果。