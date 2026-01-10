野生嬌客連兩年報到 花嘴鴨再訪湳仔溝見證都市水岸重生 4

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

板橋湳仔溝再傳生態捷報。繼去年花嘴鴨群首度現身後，近日這群冬季來訪的野生嬌客再度出現在津渡橋下水域，悠然自在地覓食、戲水與飛翔，畫面吸引不少民眾駐足拍攝，也讓城市河廊瞬間成為賞鳥熱點。花嘴鴨連續現蹤，不僅為都市帶來難得野趣，也用實際行動證明湳仔溝整治成果逐步開花結果。

花嘴鴨現身時，或低頭搜尋水面食物，或振翅掠過河道，身影映襯整治後清澈水色，構成一幅難得的都市自然景觀。這條曾因髒亂與異味聞名的河溝，如今成功轉型為生態廊道，成為野生動物願意停留的棲地，也讓周邊居民重新認識水岸價值。

水利局長宋德仁指出，花嘴鴨偏好水生植物豐富、水質穩定的環境。回顧過往，湳仔溝一度被戲稱為「新北四大黑龍江」，污染嚴重、氣味刺鼻，幾乎看不到生命跡象。為徹底改善問題，自2007年起分三階段推動整治工程，完成污水截流、底泥固化減臭，同時透過跨局處合作加強污染稽查，提高污水接管率。多年努力下，不只水質獲得改善，消失多時的自然生態也逐漸回歸。

台北市野鳥學會總幹事陳仕泓表示，花嘴鴨屬雜食性水禽，體長約50到60公分，嘴端呈亮黃色，主要攝食水生植物、甲殼類與昆蟲。過往多為冬季來訪，近年來已逐步轉變為留鳥或夏季活動族群。花嘴鴨願意成群停留湳仔溝，顯示環境條件成熟穩定，也期待未來能在當地繁殖，讓湳仔溝成為孕育野生動物的重要搖籃。

水利局補充，根據近期水域與陸域生態調查，湳仔溝周邊已記錄鳥類、兩棲類、魚類與昆蟲等物種累計超過160種，顯示此處具備良好棲息與覓食條件，生態系逐步成形。

宋德仁也表示，花嘴鴨能連續兩年到訪，堪稱對環境改善最直接的肯定，代表水質與生態已能提供穩定食源與安全空間。他提醒，民眾前來散步或拍攝時，務必遵守不驚擾原則，保持距離與安靜，共同守護這條城市中難得的人與自然共生水岸。

照片來源：新北市政府水利局提供

