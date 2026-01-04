野生山羌誤入北市動物園 確認健康送回棲地

（中央社記者楊淑閔台北4日電）台北市立動物園今天下午對外說明，上午有野生雄性山羌誤入園內，工作人員適時捕捉進籠子，觀察健康無虞後，讓其回歸棲地，附近本就有野生動物，提醒民眾看到保持距離。

網路上有民眾上傳台北市立動物園工作人員在捕捉山羌的影片，引起關注。

台北市立動物園無尾熊館館長王建博說，工作人員使用帆布、捕撈網等用具捕捉這隻山羌，感謝現場人員先將牠侷限在較小空間，讓捕捉更為容易；處理第一時間，原本還無法確定是否為館內山羌，除先聯絡館區確認其山羌還在，也發現這次抓到的個體，在外貌、體型上跟園內個體不同。

台北市立動物園獸醫王寶榮說，這是一隻滿年輕的雄性山羌，不過已是成年體型，外觀健康、皮膚狀況良好，觀察並未發生特別的傷害，評估最適合的方法就是讓牠回家，因此放回山林。

王寶榮表示，動物園在山區，工作人員下班後，也會在山邊路上看到山羌、白鼻心等野生動物，這裡原本就是牠們的棲地，人與動物相處和諧。

王建博提到，動物園周圍有很多野生動物，黃昏也會看到牠們在行走，牠們進入動物園內並非少見，處理經驗非常多；至於要防止野生動物闖入動物園，這是不太可能的，因為這邊自然環境裡住著很多野生動物，並建議民眾若看到，應保持一段距離。

王寶榮說明，山羌是相對溫馴的草食性動物，誤入園區容易受到驚嚇，急著尋找地方躲藏；過程中，人類若不小心出現在牠的行動路線上，可能會小小受點傷，因此建議民眾保持距離遠遠觀察，切勿捕捉或餵食。（編輯：張雅淨）1150104