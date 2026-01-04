野生山羌誤入北市動物園 確認健康野放回山林

台北市立動物園來了不速之客，今（4）天有民眾驚見野生山羌逛大街，園方獲報後，確認這隻山羌是從野外誤闖，立即出動捕捉，順利將困在廁所內的山羌捕獲。經過研判，這是一隻成年、有角的公山羌，獸醫檢查後確認身體沒有大礙，已經野放回山林。

4號上午一隻野生山羌誤闖台北市立動物園，好在園區的販賣店人員機警，先將山羌困在無尾熊館附近的廁所，再大陣仗出動5位工作人員以帆布、捕撈網等工具捕獲，順利將山羌引進籠中。經過獸醫檢查，山羌沒有大礙，很快就野放回山林。

而台北市立動物園無尾熊館館長王建博說明，當時確認園內動物都還在，觀察這次的個體後，以牠的體型跟外貌來說，確認都不是本園內的個體。

但「隱藏版野生動物」出沒園區，已經不是第一次。園方獸醫王寶榮指出，其實下班後，園區會變成野生動物的快樂樂園，山羌、白鼻心等動物都會出現。

專家指出，山羌是草食性動物，平時晝伏夜出、生性溫馴膽怯，驚慌時會找地方躲藏。所以民眾如果巧遇山羌，盡量保持距離，以免山羌驚嚇猝死。

