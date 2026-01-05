野生山羌誤闖園區！ 北市動物園：已健檢野放

台北市動物園人員野放野生山羌。（圖／台北市立動物園提供）

台北市立動物園區昨（4）日上午有野生山羌誤入，園方出動數名工作人員拿出大型捕捉網、帆布、運輸籠等用具，將山羌從廁所內捕獲。這場捕捉行動也在現場引起騷動，有遊客拍下捕捉畫面都以為是園區內的山羌逃脫。而經獸醫師檢查過後，初判是一隻成年有角的公山羌，身體情況良好，已經成功野放。

社群平台Threads上有網友分享，4日上午到台北市立動物園遊玩，意外在無尾熊館附近的廁所看到「圍捕現場」，起初還以為是園內的山羌逃脫。

對此，台北市立動物園說明，該事件是野生山羌跑進園區，所幸賣店的同仁十分機警，第一時間將山羌困在廁所，以利後續捕捉。

無尾熊館館長王建博表示，當下工作人員帶著帆布、大型捕撈網等用具，才進行圍捕，「第一時間還無法確定是否為館內山羌，有請園內照養山羌的區域再次清查，確認這隻山羌並非園內的個體，而是從野外跑進來的。」

獸醫師王寶榮也幫山羌健康檢查，她表示，誤闖的山羌為一隻年輕的雄性山羌，不過已是成年體型，外觀健康、皮膚狀況良好，觀察並未發生特別的傷害，評估最適合的方法就是讓牠放回山林。而動物園位於山區，工作人員下班後也會在山邊路上看到山羌、白鼻心等野生動物，這裡原本就是牠們的棲地。

王寶榮表示，山羌是溫馴的草食性動物，因此誤入園區很容易受到驚嚇，急著找地方躲藏，「如果這時人類不小心站在牠要衝的路徑，就比較有可能會稍微受傷。」因此她呼籲，在野外遇到山羌不要靠近，遠遠觀察即可。

遊客目擊抓捕山羌。（圖／翻攝自Threads＠liao__zhen）

