野生山羌1/4清早闖北市動物園「落網」 園方：保持距離別打擾

日前有民眾目擊台北市立動物園的工作人員捕捉山羌，台北市立動物園4日表示，該山羌是年輕的雄性山羌，經確認健康無虞後放歸，呼籲民眾若遇相關情況應保持適當距離。

1隻野生成年山羌被發現闖入台北市立動物園，經園方檢查無礙後已回到山林。（圖／台北市立動物園提供）

據悉，台北市立動物園4日上午發現1隻山羌闖進園區，有遊客目擊過程並上傳到Threads，從畫面可見，數名工作人員分別帶著帆布、捕撈網抓捕，這隻頑皮山羌最終在洗手間處「落網」，隨後工作人員將山羌關進籠子，一度引發遊客猜測是否園內動物脫逃。

無尾熊館館長王建博說，動物園鄰近山區，若工作人員較晚下班，常可在路邊看見白鼻心、山羌等野生動物，有如動物樂園一般，而且該處本就是動物們的棲地，也會有野生動物在黃昏或閉園後入園逛街。

經園區獸醫王寶榮檢查，本次捕獲的個體外貌、體型都與園內的不同，初判是個年輕的雄性野生成年山羌，外觀健康且皮膚狀況良好，未發現明顯外傷，評估後已將這隻山羌放回原本的棲息環境。

王寶榮表示，誤入園區的山羌容易受驚嚇，若人類不小心阻擋了牠們的行動路線，可能會造成輕微的傷害。民眾遇到野生山羌時，應盡量保持距離遠遠觀察，切勿嘗試捕捉或餵食。

