"野生川普"吸引賴總統目光 民視獨家訪問本尊

中部中心／黃毓倫、黃信儒 台中報導

總統賴清德合體民進黨立委何欣純，昨天（29日）來到台中北屯廟口開講，有民眾扮成美國總統川普，總統還特別點名這位民眾介紹，全場拍手叫好。民視新聞團隊獨家找到這位台灣川普，原來他是川普粉絲，也是綠營鐵粉，知道賴總統要來，特地提早到宮廟等待，坐在貴賓席第三排，一頭金髮、川普西裝扮像，果然吸引總統目光！

總統賴清德：「"川普"總統也來到現場。」

總統賴清德來到廟口開講，講到台美關稅，發現台下一頭金髮特別醒目，而且還穿西裝打領帶，這不是美國總統川普的扮相嗎？賴總統馬上get到，立刻點名介紹。山寨川普也很落落大方，立刻站起來，做出川普招牌動作。

總統一介紹，在場來賓，包括立委何欣純、議員陳俞融，紛紛找山寨川普來合照留念。這個扮成川普的民眾，究竟什麼來頭，民視新聞團隊找到本尊現身說法。

他是David Lee，綽號台灣川普，跳起舞來，彷彿川普上身。現年76歲的他，過去是捏麵人、捏糖師傅，旅美33年，2017年回台開始扮川普，是川普粉絲，也是綠營鐵粉。扮起川普，包括髮型、西裝、手勢，乍看有七成像。

David Lee（台灣川普）：「因為他第一次當選的時候，剛好我退休要回來（台灣），就裝扮成川普的樣子。」





野生川普扮像與手勢，七成像美國總統川普，連美國國旗別針也神複製。（圖／民視新聞）









幾年前台灣川普，也曾現身小英總統出席的活動，然而現場維安員警，擔心他奇裝異服恐怕會鬧事，並沒有讓他進場。這回賴總統來台中，台灣川普一大早就裝扮好出門搭車，提前去會場等總統！

David Lee（台灣川普）：「我比他們維安的人員還提早到，他（總統）到上面就可以看到我了，因為我坐前面的第三排。」

台灣川普旅美時，也曾以台灣傳統技藝捏麵人，登上媒體版面，與布希總統合作。雖然沒跟川普同框過，但回到台灣成功讓賴總統注意他，身為綠營鐵粉的他，也不忘遞上名片，向綠營民代毛遂自薦。





野生川普是綠營鐵粉，主動向市議員陳俞融遞名片，結下善緣。（圖／民視新聞）









台中市議員（民）陳俞融：「他的身形跟他的造型，跟真正的川普總統本尊，幾乎是一模一樣，而且他長期以來支持民進黨，也關心台灣的未來。」





台灣川普力挺何欣純參選台中市長（圖／民視新聞）









相較藍營姊弟之爭僵持不下，綠營早早選定何欣純，出戰台中市長選戰，賴總統四度來台中拉抬，如今又有台灣川普加持，更有信心能夠翻轉台中！





