野生志效高雄慢跑！ 繁中喊話歌迷TWICE第2場演出：準備好了

TWICE志效趁著高雄好天氣到街頭慢跑，備戰今晚的世運演唱會。翻攝IG@_zyozyo

韓國人氣女團TWICE今（23日）晚將在高雄世運主場館舉行第2場演出，表演前隊長志效在IG更新限動，曬出她在高雄街頭慢跑的影片，並寫下，「今天的演出也已經準備好加油了！」

志效用繁體中文寫下「今天的演出也已經準備好加油了」。翻攝IG@_zyozyo

志效今晚將隨TWICE在高雄世運再唱一場，自律的她，一早就起床運動，還與台灣ONCE（粉絲名）分享她「準備好了」，且令歌迷讚嘆的是，志效也是用繁體中文喊話，看得出來都有向來自台灣的忙內成員子瑜討教中文。

TWICE隊長志效靠著自律地運動練出好身材。翻攝IG@_zyozyo

志效是TWICE中的健美系女神，出道初期曾被嫌「肉肉的」，讓她賣力運動，除了會上健身房勤健身、也會做機械皮拉提斯雕塑曲線，練出凹凸有緻的好身材。上個月她與子瑜、娜璉、Momo一同登上Victoria’s Secret維多利亞的秘密時尚大秀，突破以往的性感尺度，讓粉絲辣到噴鼻血。

娜璉也特別用中文跟台灣ONCE互動。翻攝IG@nayeonyny

除了志效發限動喊話，昨娜璉也在演出過後，連發兩則限動，一樣也是用繁體中文寫下，「高雄的ONCE們，今天很謝謝你們！明天也要一起玩得開心喔！」、「明天見喔~」展現滿滿誠意。



