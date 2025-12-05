野生攝影師直擊 盜獵陰影下的生態復育戰

在坦尚尼亞涅雷雷國家公園，保育團隊正嘗試以最貼近大自然的方式，修復這片超過三萬平方公里的荒野。從空中巡邏打擊盜獵，到教育下一代守護生態，這場跨越河流、草原與社區的行動，也讓象群重返草原，讓黑犀牛復育見到曙光。野生攝影師法洛斯用鏡頭紀錄這段重生之路，發現人與自然共存的可能性

野生動物攝影師法洛斯站在坦尚尼亞的山頭，望著眼前奔流的荒野，一句「看看這片山頭！這片美景真是太讓人驚嘆了。」彷彿替這片大地揭開序幕。眼前的涅雷雷國家公園廣達三萬多平方公里，是非洲荒原的心臟，也是人類與自然共同實驗的現場。

法洛斯說：「這就像通往伊甸園的大門。」

他此行不只為了捕捉壯麗景色，而是為了紀錄一段正在發生的保育新生。他的好友坎普與其所屬的非洲六河組織正挑戰艱鉅任務，嘗試在這片土地打造一個能讓動物重新繁衍的家園。

非洲六河組織執行長坎普表示：「我們的保育援助專注在國家公園內，也延伸至外圍社區的協力行動。我們很幸運能與坦尚尼亞國家公園管理局合作，支持他們推動保育。」

在涅雷雷，保育不靠高牆，而靠共存。人與動物在同一片大地上求生存，挑戰巨大。這片廣袤的土地，必須靠空中巡邏才能掌握全貌。反盜獵小組從天空到河流全面巡邏，只要發現可疑跡象，立刻通報管理單位出動。

坦尚尼亞野生動物研究組織主管米金戈指出：「過去這個生態系統曾有大約十萬頭大象，但盜獵情況嚴重，族群數量因此大幅下降。」

最新調查顯示，象群正在慢慢回升，象徵多年努力逐漸開花。但盜獵並非只有槍聲，往往是一張魚網、一座陷阱，甚至是一條河，也可能成為看不見的戰場。

法洛斯說：「大家想到非洲的盜獵，多半想到陸地，但大河上也有千百種盜獵方式。今天我們就發現一個製作得令人難以置信的捕魚陷阱。」

除了保護象群，保育組織也正努力讓象徵大自然重生的黑犀牛逐步回歸。這場任務考驗整個生態鏈的韌性。他們開始把教育推向前線，希望改變未來世代的思維。

非洲六河組織社區計畫主管馬金達拉表示：「孩子從小看著社區裡有人盜獵或從事非法活動，我們不希望他們長大後覺得那是正常的。我們要教他們理解野生動物的價值，讓他們願意保護，而不是成為下一代盜獵者。」

不遠處，一所由保育團隊設立的培訓學校正在改變更多人的命運。青年學生在這裡接受全額獎學金，學習生態旅宿管理，以永續旅遊取代捕獵。

非洲六河組織經理姆尚佳說：「可能會有飛行員、研究人員、保育人員或捐助者等人來訪，所以學生有機會接受真實情境的實務訓練。」

所有努力圍繞著同一信念，在地問題由當地人一起解決。

法洛斯認為：「我希望讓人們理解，人類不是地球上唯一的生物。我們需要與所有生命共同存在，只有一個星球，需要好好照顧這些動物，也要守護牠們賴以生存的生態系統。」

象群重返草原，孩子學會守護家園，涅雷雷的荒原正在翻轉成希望的綠洲。守護自然，也是在守護人類的未來。

