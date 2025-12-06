野生朴寶劍吃必比登肉燥飯 獨家畫面曝光！
韓國男神朴寶劍非常親民，坐在路邊品嘗肉燥飯，看到民眾想合照，他來者不拒！這次來高雄參加亞洲音樂盛典，昨（6日）抵達高雄後，晚間他跟工作人員前往必比登推薦知名腿庫肉燥飯名店吃飯。一群人就坐在騎樓內，大明星展現親民的一面。有粉絲認出朴寶劍，一度還不敢確認，等他們準備離開時，上前要求合照，朴寶劍很溫柔的回應，讓這名粉絲覺得超幸運。
米其林必比登推薦的肉燥飯名店，週五晚間座無虛席，騎樓三桌滿座，八名顧客5男3女邊用餐邊聊天有說有笑。柱子旁一位穿黑長袖上衣的人，休閒樸素打扮，儘管刻意低調，但清秀長相還是被認出，他就是韓國人氣演員朴寶劍。用完餐要離開，粉絲捕獲大明星，上前要求合照，朴寶劍點頭答應，比YA合照，展現暖男氣質。
與朴寶劍合照粉絲潘先生：「我跟我朋友有點驚訝，糾結很久要不要跟他合照，但是他們還在吃飯，覺得不要打擾，等他們吃完要走了，我就覺得現在是時機，馬上過去問，我可以跟你合照嗎？他溫柔地說OK。」
跟朴寶劍合照的潘先生，事後分享跟韓星的合照，直呼幸運，買飯也能遇到大明星。而朴寶劍來台出席活動，5號傍晚飛抵高雄，晚間八點多跟工作人員到苓雅區米其林必比登推薦的肉燥飯名店用餐。店內內用桌滿了，只剩騎樓的位置，大明星坐路邊吃飯也OK，展現親民的一面。而朴寶劍跟經紀人點了招牌腿庫飯，還有涼拌小黃瓜、蔥花蛋，加上冷泡茶等飲料，這一餐花費1520元。
肉燥飯業者：「我覺得還滿光榮的，有意識到那是韓星，只是因為太忙，所以需要先以工作為重，所以沒辦法去跟他拍照，有點可惜啦。」
朴寶劍再次到訪高雄，品嚐在地小吃美食，看來歐巴也是吃貨，想必來台前有做足功課，入境隨俗吃腿庫飯，坐在騎樓位置，完全沒有大明星架式，也難怪被稱為國民男友。
