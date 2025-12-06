野生朴寶劍買肉燥飯！撞見男神現身庶民名店 一早休閒慢跑又被捕獲

娛樂中心／綜合報導

韓流男神朴寶劍昨天下午抵達高雄小港機場，引發現場刺耳的尖叫聲。（圖／記者薛仁宏攝影）

2025 AAA（Asia Artist Awards）在高雄登場前夕，韓國人氣演員朴寶劍突然「野生現蹤」在地小吃店，再度印證他暖心又接地氣的本色。一名網友昨（5）日晚間外出覓食，在排隊購買知名肉燥飯時，意外撞見朴寶劍就在店外壁邊停留，讓他當場愣住，直呼：「這種機率比中樂透還扯！」

據悉，朴寶劍下午才剛隨劇組飛抵高雄，行程滿檔的他，晚餐時刻卻沒有選擇飯店餐點，而是低調走進以肉燥飯聞名、連兩年拿下必比登推薦的在地名店「柏弘肉燥飯」，親自享受台式庶民美味。這名網友原本只是想快速買份餐點帶走，沒想到抬頭一看，竟看到男神就在眼前，心臟瞬間狂跳。

昨晚有民眾巧遇朴寶劍光顧在地肉燥飯名店，兩人開心自拍。（圖／網友尼的洱多授權提供）

他當下「完全不敢上前」，深怕打擾男神，一度站在遠處猶豫。直到朴寶劍準備離開，他才鼓起勇氣上前小聲詢問能否合照，沒想到對方立刻露出燦笑並欣然同意，態度親切到讓他差點情緒失守。從網友授權的照片可見，當時兩人站在店家外的木質立柱旁，夜色昏黃但氣氛輕鬆。朴寶劍身穿黑色運動服，胸口掛著太陽眼鏡，造型簡單卻難掩明星光芒。

今天一早又有民眾巧遇朴寶劍在路邊晨跑，兩人同樣開心自拍。（圖／網友kaz._.eddie授權提供）

他一手比出V手勢，臉上掛著溫柔笑意；另一旁粉絲則開心比讚，興奮到整個人止不住微顫。後方街景燈光撒在兩人臉上喜獲「奇蹟合照」該名粉絲事後於社群激動直喊：「太不可思議了！只是買晚餐就能遇到朴寶劍！」

該則貼文一出點閱率瞬間破6萬讚，更引發大批網友朝聖，紛紛羨慕表示：「這才是真人生巔峰吧」、「高雄現在比韓國更像韓星聚集地」、「寶劍真的超沒架子，怎麼可以這麼親民」、「拜託明天也在河堤晨跑讓我們偶遇一下！」不過稍早真的有路人遇到朴寶劍，一人身穿亮橘色北臉防風衣慢跑，同樣開心與民眾自拍。朴寶劍此行將擔任 AAA 重要來賓，他低調吃肉燥飯的行程曝光後，也讓許多粉絲開始猜測：「下一站會不會去吃牛肉湯？」

