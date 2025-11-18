「野生李珠珢」日本應援被捕獲！東京巨蛋應援 日媒報導球迷也發現了

娛樂中心／綜合報導

南韓「AI女神」富邦啦啦隊「三本柱」李珠珢，近日意外在日本東京巨蛋成為焦點人物。她此次受邀隨南韓棒球國家代表隊赴日應援，沒想到在比賽過程中被轉播鏡頭捕捉，瞬間引發日本球迷熱議。

這場友誼賽為南韓隊備戰2026年世界棒球經典賽的一環，15、16 兩日於東京巨蛋對上日本武士隊。首戰南韓以4：11不幸落敗，第二戰則在九局下半由游擊手金周元轟出追平全壘打，終結對日本的十連敗。

就在全場情緒沸騰時，轉播鏡頭掃到外野看台，一名神情專注、手持國旗的應援啦啦隊女孩格外搶眼，原來正是來自中職富邦悍將的「珠珠寶貝」韓籍啦啦隊員李珠珢。只見李珠珢身穿南韓代表應援服，隨著音樂與節奏帶動氣氛，展現她在台職賽場累積的舞台經驗。

李珠珢應援畫面也被日媒捕捉到（圖／翻攝自IG @0724.32）

她也在個人 IG 上也分享了此次東京行的畫面，開心寫下：「能在日本為祖國應援，感到非常榮幸。」日媒《Full Count》也特別報導此事，指出李珠珢擁有超過131萬名追蹤者，是中職少數擁有國際粉絲群的啦啦隊明星。形容她「以活力四射的舞蹈與笑容征服觀眾」，而日本現場球迷更是被她的亮眼外型與應援魅力圈粉。

賽後，在社群平台X（原 Twitter）與日本論壇出現大量留言：「這位女生也太可愛了吧！」、「笑容太療癒，完全忘了比賽結果」、「希望下次能在日本再次看到她！」、「原來她是台灣球隊的韓國啦啦隊員，好驚喜！」讓這次李珠珢短暫現身意外登上日本熱搜。

