野生李雅英出沒安平老街！零偽裝被捕獲「A4腰」太吸睛
富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」的韓籍成員李雅英，近日趁著工作空檔南下台南小旅行，16日透過Instagram分享多張在安平老街拍下的生活照，親切又自然的模樣立刻吸引粉絲目光。她在貼文中寫下「雖然時間不長，但到處逛了逛」，短短一句話道出行程緊湊卻仍努力感受旅途樂趣的心情，也讓不少網友直呼羨慕，感受到她對台灣生活的投入與喜愛。
曝光的照片中，李雅英綁著俐落高馬尾，身穿白色長袖上衣搭配同色系短裙，整體造型清新簡約，展現修長身材比例與纖細腰線。她揹著淺色大包包，漫步在充滿懷舊氛圍的安平老街攤位前，手中似乎拿著剛購入的小吃，回頭對鏡頭露出燦爛笑容，畫面相當生活感。另一張照片中，她戴上黑色口罩、手拿手機，手腕掛著牛仔外套，在人來人往的街頭顯得格外亮眼，即使是隨手紀錄，也藏不住女神氣質。
貼文一出，粉絲紛紛留言「台南真的很多好吃的」、「雅英好美」、「根本像洋娃娃」等此起彼落，甚至還有人注意到她的腰線，大讚「A4腰太犯規」，也有網友好奇問她是不是又在台南掃貨零食，「是不是又買一堆零食土產？」李雅英也親自回應，「在地零食..我訂好了一箱就走了」。
除了旅遊日常備受關注，李雅英近期話題也不斷。日前她曾分享在金唱片頒獎典禮見到男神許光漢與邊佑錫的心情，因頻頻提到「喜歡許光漢」，還被公司半開玩笑要求收斂，讓她只能向粉絲道歉直呼不好意思。
更多中時新聞網報導
任容萱曝外甥神預言 Selina二寶有望
郭方儒認愛陳詩穎 脖有紅印嚷是蕁麻疹
7嬰兒海苔重金屬超標 全下架
其他人也在看
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 1 天前 ・ 356
梁云菲突曝「切除子宮」畫面曝！躺床痛哭…網鼻酸
娛樂中心／饒婉馨報導女星梁云菲（Nana）當年從節目《國光幫幫忙》選拔出道，憑藉精緻五官和魔鬼身材受封「國光女神」，直爽不做作的個性深受觀眾喜愛。她16日上傳關於她切除子宮的紀錄影片，她有子宮肌瘤的問題，還受長期經痛困擾，並表示未來沒有生育打算，因此決定直接切除子宮。民視 ・ 6 小時前 ・ 18
龍千玉哭崩了！曹西平入夢2回超催淚 曝「人生大事」與他有關
【緯來新聞網】曹西平家中排行老四，有「四哥」支稱，去年（2025）12月29日猝逝，因與親兄弟斷絕往緯來新聞網 ・ 6 小時前 ・ 3
孫藝珍44歲生日被兒子搶鏡！娃娃音催吹蠟燭、喊吃炸雞萌翻全網
其中最讓粉絲關注的是影片中，雖然沒有拍到兒子「小甜豆」的正臉，但卻清楚聽見他稚嫩又軟萌的娃娃音，用甜甜的聲音唱著：「祝你生日快樂！親愛的媽媽生日快樂～」，接著，她雙手合十準備許願時，兒子卻在一旁忍不住催促：「快點吹蠟燭！」童言童語讓孫藝真當場笑出聲，立刻...styletc ・ 3 小時前 ・ 1
張菲淡出7年仍暖爆！街頭巧遇「超親民舉動」曝 他感動喊：會記一輩子
73歲「綜藝天王」張菲7年前淡出演藝圈，過著退休生活的菲哥經常在街頭被民眾目擊他的蹤影，天王的一舉一動也時常是外界矚目的焦點。今（16）日有網友發文表示，菲哥日前因為路過一間賣草莓大福的店，沒想到因為一吃上癮，即使回購還得等上一小時也甘願排隊，親民的舉動讓老闆大讚：「會記得一輩子。」趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 14
Lulu陳漢典婚禮座位藏「貼心安排」 吳宗憲證婚、小S禮金到
Lulu黃路梓茵、陳漢典將於本月25日在文華東方舉辦婚禮，夫妻倆與曾莞婷、楊銘威、風田、黃偉晉主持的《明星製作公司》，16日舉辦記者會。剩下不到10天，婚禮還在進行最後的調整，對於最難安排的「座位問題」，Lulu和陳漢典做了貼心安排，讓獨自前來的賓客也能盡情享受。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 15
衝吃到飽「嗑10隻這海鮮」問會虧嗎 內行曝真相：吃2公斤再說
生活中心／徐詩詠報導吃到飽是不少台灣人常去的餐廳類型之一，一名網友透露，自己朋友在2026年首日就前往吃到飽餐廳用餐，且一口氣狂吃10隻天使紅蝦。該名友人表示，餐廳老闆看到後疑似「眼眶泛淚」，讓他好奇這樣的吃法，店家真的會虧本嗎？該貼文引發不少討論，也有內行人出面透露真相。民視 ・ 2 週前 ・ 39
連費德勒也笑爛「你怎麼沒反應啦」！周杰倫幽默回應「我們組雙打？」
體育中心／綜合報導華語歌壇天王「周董」周杰倫，在本屆澳網首度以業餘球員身分出賽！挑戰新推出的「1分大滿貫」比賽，但沒想到開賽就被對手一記Ace球殺得措手不及，最後直接遭淘汰；賽後周杰倫巧遇「瑞士天王」費德勒時還被笑虧「你怎麼沒有反應啦！」而周董也幽默回應「還是我們組雙打？」FTV Sports ・ 14 小時前 ・ 30
胡瓜被指漲價才續約《綜藝大集合》 冷笑曝真相：儘量用錢侮辱我
胡瓜與民視的合約問題備受關注，日前傳出他回歸《綜藝大集合》主持，16日出席《週末最強大》記者會時，他無奈表示從沒講過不主持《綜藝大集合》，只是合約到了。而外傳是因價碼談不攏，胡瓜也忍不住說：「盡量用錢來侮辱我，但問題就是沒有簽啊。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前 ・ 27
鬼鬼1歲女兒狂喊爸爸！ 曝感情現況「有認識新的人」
鬼鬼吳映潔15日出席服飾品牌活動，去年一月宣布當媽，滿周歲的女兒在日前抓周宴上，抓到了千元大鈔。她笑說，慢慢能在女兒身上看到自己的影子，不過女兒最會講的，竟然是「爸爸」。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 7
獨家／婚變頻傳 A-Lin與球星老公黃甘霖現在的關係？消息人士這麼說
A-Lin與大她8歲的球星老公黃甘霖結婚19年，近年因鮮少同框，屢傳2人婚姻生變，尤其在A-Lin登金曲34歌后寶座時，感言未特別感謝老公，讓婚變傳言更盛，當時，A-Lin強調愛在心裡，仍擋不住傳聞，據本刊接獲消息人士指出，2人婚姻關係仍在，只因生活圈、朋友圈不盡相同，因此鮮少同進同出。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 30
《MVP情人》男星病逝！孫德榮、孫協志悲慟哀悼 曝戰友關係
《MVP情人》男星病逝！孫德榮、孫協志悲慟哀悼 曝戰友關係EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 3
債主找上門！向華強爆遭5年心腹背叛...「偽造簽名」吸金40億潛逃
香港影視大亨向華強近來在社群中爆料，直指遭到信任的助手背叛，對方在這5年期間冒用他的名義，非法吸金高達10億港幣（約新台幣40億元），讓他氣得直呼：「偽君子根本防不住」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 9
周杰倫澳網被秒殺！林書豪虧「動都沒動救命啊」刪片
「周董」周杰倫14日以球員身分參加澳洲網球公開賽新推出的「一分大滿貫」比賽，因猜拳猜輸對手，沒能先發球，結果首場就被「愛司球」光速淘汰。對此，周杰倫的好友林書豪，今凌晨拍片虧周董，不久後刪除。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
岑永康學霸兒開戰鹿希派！超狂戰績曝光
《最強的身體》本周迎來星二代挑戰賽，吳宗憲兒子鹿希派、侯昌明兒子Ken、包偉銘兒子包庭政、歌仔戲小旦許仙姬之子許明杰、岑永康和張珮珊的長子Ethan現身比拚。其中，Ethan是奧克蘭大學航太系學生，運動戰績更是驚人，岑永康也到場親自為兒子加油。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 1
走過近20年！《天才衝衝衝》邁入播出1千集 竟找回首集嘉賓
【緯來新聞網】徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱共同主持的華視節目《天才衝衝衝》將迎來第一緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 16
斷開百億富三代！蔡卓妍認愛小9歲新歡：好幸福 男方身分曝光
香港女歌手蔡卓妍（阿Sa）自分手交往6年的「百億富三代」石恆聰後，感情動向一直受到大家關注，先前傳跟小9歲健身教練交往的蔡卓妍，如今公開認愛，大方要求媒體可以刪去「緋聞」2字。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 8
劉書宏「摟長髮女」爆新戀情！舊愛茵聲2字調侃 經紀人回應了
劉書宏「摟長髮女」爆新戀情！舊愛茵聲2字調侃 經紀人回應了EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 發表留言
34歲梁云菲認「已切除子宮」！ 痛到失控爆哭：我是不完整的女人嗎？
「國光女神」梁云菲16日公開一段手術紀錄影片，坦言因罹患子宮肌腺瘤，長期承受經期大量出血與劇烈疼痛，在評估自身狀況與人生規劃後，決定切除子宮。影片中包含她痛到落淚、在病床上哭泣的畫面，對她來說，是一段身心都相當煎熬的過程。姊妹淘 ・ 10 小時前 ・ 9
離婚2年再披婚紗！許允樂罕鬆口「再婚關鍵」：我依舊完整，不懼怕
許允樂與前夫張兆志離婚2年，去年12月中旬驚喜宣布與小6歲男友李玉璽登記結婚。日前許允樂透過IG限時動態開放粉絲問答，被問到「是什麼讓你又有踏入婚姻的勇氣？」，許允樂罕見鬆口自己對婚姻的看法與再婚心境。三立新聞網 setn.com ・ 4 天前 ・ 15