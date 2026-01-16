野生李雅英出沒安平老街！零偽裝被捕獲「A4腰」太吸睛

野生李雅英現身安平老街。（圖／翻攝自yyyoungggggg IG）

富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」的韓籍成員李雅英，近日趁著工作空檔南下台南小旅行，16日透過Instagram分享多張在安平老街拍下的生活照，親切又自然的模樣立刻吸引粉絲目光。她在貼文中寫下「雖然時間不長，但到處逛了逛」，短短一句話道出行程緊湊卻仍努力感受旅途樂趣的心情，也讓不少網友直呼羨慕，感受到她對台灣生活的投入與喜愛。

曝光的照片中，李雅英綁著俐落高馬尾，身穿白色長袖上衣搭配同色系短裙，整體造型清新簡約，展現修長身材比例與纖細腰線。她揹著淺色大包包，漫步在充滿懷舊氛圍的安平老街攤位前，手中似乎拿著剛購入的小吃，回頭對鏡頭露出燦爛笑容，畫面相當生活感。另一張照片中，她戴上黑色口罩、手拿手機，手腕掛著牛仔外套，在人來人往的街頭顯得格外亮眼，即使是隨手紀錄，也藏不住女神氣質。

貼文一出，粉絲紛紛留言「台南真的很多好吃的」、「雅英好美」、「根本像洋娃娃」等此起彼落，甚至還有人注意到她的腰線，大讚「A4腰太犯規」，也有網友好奇問她是不是又在台南掃貨零食，「是不是又買一堆零食土產？」李雅英也親自回應，「在地零食..我訂好了一箱就走了」。

除了旅遊日常備受關注，李雅英近期話題也不斷。日前她曾分享在金唱片頒獎典禮見到男神許光漢與邊佑錫的心情，因頻頻提到「喜歡許光漢」，還被公司半開玩笑要求收斂，讓她只能向粉絲道歉直呼不好意思。

