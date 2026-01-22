「野生趙露思」現身夜市擺攤！素顏零偽裝賣「7元蛋糕」驚喜真相曝光

娛樂中心／綜合報導

中國當紅女星趙露思憑藉夯劇「許我耀眼」再度站穩腳步。（圖／翻攝自趙露思工作室微博）

中國大陸當紅女星趙露思近日再度成為話題焦點。才剛憑戲劇「許我耀眼」重新站穩腳步的她，竟被網友直擊現身海南夜市擺攤，素顏上陣、圍裙加身，親手下廚做起小吃，毫無明星包袱的模樣，迅速在社群掀起熱議。

趙露思近日竟被發現素顏「零偽裝」在夜市擺攤。（圖／翻攝自微博）

有目擊的網友分享，趙露思在20日晚間出現於海南三亞的亞龍灣博後村夜市，當天她沒有戴口罩或做任何偽裝，僅戴著手套、穿著圍裙，在簡單攤位前製作成都名點「蛋烘糕」。現場並未見到專業攝影團隊，網友普遍認為她並非工作行程，是私下體驗擺攤生活。被認出後，趙露思態度相當親切，不僅配合合照，還主動送上冰糖葫蘆，讓不少巧遇的路人直呼驚喜又幸運。

不少現場民眾驚喜發現趙露思與她合照攀談，她還送對方糖葫蘆。（圖／翻攝自微博）

她也對攀談的網友坦白，「她是去海南旅遊順便用VLOG記錄生活」，事實上，這並非她一時興起的舉動。回顧去年，趙露思與前經紀公司 銀河酷娛爆發合約風波，一度停工沉潛。當時她曾在直播中坦言，未來若無法繼續當藝人，「去擺攤做生意也不錯」，相關言論如今被網友翻出，直呼「說到做到」。

隨著合約風波逐漸落幕，趙露思也憑新作成功回歸螢光幕，不僅順勢推出單曲〈Black Veil Bride〉，更舉辦20萬人擠爆5000名額的生日粉絲見面會，演藝事業再度回溫。這次夜市擺攤的畫面曝光後，不少粉絲認為她是在忙碌工作之餘，找回屬於自己的生活節奏，也展現出與螢幕形象截然不同的真實一面。

事實上，趙露思對餐飲並不陌生，過去在台灣就讀明道大學時，就曾在學生餐廳經營餛飩店，還曾嘗試經營甜品店，雖然後來退出，但仍不時展現對美食與生活感的熱情。這回私下去夜市親自下廚，被外界視為她對人生多種可能性的實踐，也讓不少人重新認識不一樣的趙露思。

