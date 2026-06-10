野生金鍾國來台穿宮廟背心...現蹤內湖 「超接地氣」模樣被拍

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娛樂中心／蔡佩伶報導

金鍾國現蹤台灣。（圖／翻攝自IG）

韓國男星金鍾國去年（2025）低調迎娶圈外女友，成為人夫之後並未停下演藝腳步，近日還跟隨節目來到台灣拍攝，有網友直擊到金鍾國一行人穿著宮廟背心現蹤台北市區，掀起不小的討論。

根據《TVBS新聞網》報導，金鍾國此行來到台灣是為了拍攝綜藝節目《真男人的旅行法》，同行男星還包括秋成勳、ZICO等人，今（10日）現身內湖科技園區時，還一度吸引附近上班族前往朝聖。

事後，又有網友在中山四平街用餐巧遇金鍾國，目擊民眾也在Threads平台公開照片，從畫面中可以看到，金鍾國穿著宮廟背心，仔細一看上頭還繡有本人的名字，並寫著「蛋白質怪物」相當接地氣。

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金鍾國來台灣拍攝綜藝節目。（圖／翻攝自金鍾國IG）

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