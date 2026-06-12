野生金鐘國穿宮廟背心趴趴走！韓綜《真男人2》來台拍攝行程曝

ZICO（左起）、秋成勳、金鐘國喜獲冠軍獎牌。（friDay影音提供）

韓星金鐘國、秋成勳與ZICO近日來台不斷被網友捕捉，原來是來台拍攝節目《真男人的旅行法》第2季，首季《真男人的旅行法 in 九州》播出期間連續3週在friDay影音拿下短期綜藝節目收視冠軍。更於第3集中公開遠傳friDay影音收視排行榜畫面，向全球觀眾分享獲得「台灣最大串流平台」遠傳friDay影音整體排行第二、綜藝排行冠軍的亮眼成績。播出後立刻引發台灣網友熱烈討論，紛紛敲碗希望第2季能來台拍攝。

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韓國製作團隊果真回應粉絲期待，本週三（10日）來台展開第2季拍攝行程。第一季成員秋成勳、金鐘國攜手新成員ZICO，一下飛機便馬不停蹄投入拍攝，首站特別選在遠傳friDay影音所在的遠傳電信總部，當3人現身遠傳大樓時，現場早已聚集大批粉絲與員工熱情迎接，歡呼聲此起彼落，氣氛宛如小型粉絲見面會。為歡迎3位嘉賓到訪，遠傳總經理井琪與遠傳電信娛樂事業營運長蔡俊榮特別送上近年爆紅、極具台灣特色的客製化宮廟背心，並依照3人鮮明形象設計專屬稱號，包括秋成勳的「性感秋山」、金鐘國的「蛋白質怪物」以及ZICO的「音樂惡童」，讓他們收到後愛不釋手，甚至前往下一站時仍捨不得換下。

節目中公開遠傳friDay影音收視排行榜畫面。（friDay影音提供）

歡迎儀式結束後，當聊到新成員ZICO時，遠傳團隊表示，ZICO在台灣及華語圈同樣擁有高人氣，他的加入也讓觀眾對第二季更加期待，現場更直接向ZICO提議，希望未來能邀請他與BOYNEXTDOOR一同來台演出。談及節目人氣時，製作團隊也對《真男人的旅行法》在台創下的好成績感到驚訝，甚至一度超越長年穩居平台綜藝人氣王的《Running Man》，讓金鐘國笑說未來要更加努力。隨後團隊也送上伴手禮，秋成勳收到鳳梨酥、金鐘國收到阿里山咖啡，ZICO則收到噶瑪蘭威士忌，最後，再加碼頒贈象徵冠軍榮耀的紀念獎牌，也讓金鐘國感動直呼：「真的很感謝！」

秋成勳（左起）、金鐘國、遠傳總經理井琪、ZICO合影留念。（friDay影音提供）

第一季《真男人的旅行法 in 九州》由秋成勳、金鐘國及BIGBANG成員大聲共同出演。3個精力旺盛的大男人一路隨性旅行，時而鬥嘴、時而較勁，充滿真實又爆笑的互動，也讓節目收穫大批觀眾的喜愛＜全4集已於遠傳friDay影音免費上架。第2季則將舞臺搬到台灣，由秋成勳、金鐘國與ZICO一同踏上充滿未知與驚喜的寶島之旅。

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