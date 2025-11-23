野生阿北的SOP又啟動 她喊：柯文哲樓下坐鎮！黃國昌主席大夢該醒了？

記者李鴻典／台北報導

阿北回來了？！民眾黨組織部副主任蔡君婷日前在社群上傳一張前民眾黨主席柯文哲背影照，而且位置就在中央黨部所在的台玻大樓，隨後雖已撤下，但仍引發政壇討論。民眾黨主席黃國昌22日說，柯確實有在台玻大樓工作，但不是在黨部，「離我們非常近，有事情要討論的時候，隨時都可以找得到他。」對此，媒體人詹凌瑀直呼，太上皇樓下坐鎮！黃國昌的主席大夢該醒了？

媒體人詹凌瑀直呼，太上皇樓下坐鎮！黃國昌的主席大夢該醒了？（圖／翻攝自柯文哲臉書）

詹凌瑀今（23）天撰文指出，民眾黨現在最精彩的戲碼不是弊案，而是那個人回來了。詹凌瑀說，柯文哲交保後低調沒多久，現在被爆出悄悄回到中央黨部所在的台玻大樓辦公，現任的黃主席國昌老師，面對媒體時那叫一個誠惶誠恐，急著解釋兩人辦公室不同間，但強調隨時找得到人。這話說得好聽叫尊重，說得難聽根本就是就近監軍。

廣告 廣告

詹凌瑀說，黃國昌這陣子多風光，趁著柯文哲不在大權一把抓。先是跟戰鬥藍發起人趙少康喝咖啡，接著又跟國民黨主席鄭麗文上演鄭黃會，儼然一副在野共主的姿態，想把2026選舉的操盤權緊緊握在手裡。這種急著跟國民黨談判、急著定調的動作，不就是在向外界宣示現在民眾黨是他說了算嗎？

結果柯文哲前腳才剛獲釋，後腳就直接把辦公室設在黨部同一棟大樓。這哪裡是分際，這根本就是垂簾聽政。詹凌瑀說，想像一下那個畫面，黃國昌在樓上開會咆哮，還要隨時擔心樓下的柯文哲是不是正在看監視器，或者隨時會有一通電話打上來指導棋局。

黃國昌嘴上說柯文哲給的意見講也講不完，聽起來多麼心酸，原來你這個現任主席，還是得聽那個前主席訓話。現在的民眾黨，到底是黃國昌時代還是柯文哲復辟？

詹凌瑀認為，黃國昌心裡肯定急死了，他機關算盡，想藉由藍白合的舞台墊高自己，甚至想在2026大顯身手。殊不知野生阿北的SOP又啟動了，背影照流出、新書籌備中，柯文哲正在一步步拿回話語權。

「國昌老師的主席體驗卡是不是快刷爆了？」詹凌瑀說，表面上喊著尊柯，心裡是不是在想「你怎麼不乾脆退休算了？」民眾黨這場兩個太陽的內鬥大戲，才正要開始。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

更多三立新聞網報導

鄭麗文沒那麼笨！吳崑玉揭黃國昌背後盤算：不可憐他一下？

柯文哲回歸指點2026選戰？黃國昌喊「講也講不完」：越來越縝密！

不擔心北市沒母雞！黃國昌：民眾黨北市議員「4+2」全壘打絕對可以達成

藍白2028一定合？吳子嘉驚爆「關鍵時程」：將有重大變化

