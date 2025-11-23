野生阿北的SOP又啟動 她喊：柯文哲樓下坐鎮！黃國昌主席大夢該醒了？
記者李鴻典／台北報導
阿北回來了？！民眾黨組織部副主任蔡君婷日前在社群上傳一張前民眾黨主席柯文哲背影照，而且位置就在中央黨部所在的台玻大樓，隨後雖已撤下，但仍引發政壇討論。民眾黨主席黃國昌22日說，柯確實有在台玻大樓工作，但不是在黨部，「離我們非常近，有事情要討論的時候，隨時都可以找得到他。」對此，媒體人詹凌瑀直呼，太上皇樓下坐鎮！黃國昌的主席大夢該醒了？
詹凌瑀今（23）天撰文指出，民眾黨現在最精彩的戲碼不是弊案，而是那個人回來了。詹凌瑀說，柯文哲交保後低調沒多久，現在被爆出悄悄回到中央黨部所在的台玻大樓辦公，現任的黃主席國昌老師，面對媒體時那叫一個誠惶誠恐，急著解釋兩人辦公室不同間，但強調隨時找得到人。這話說得好聽叫尊重，說得難聽根本就是就近監軍。
詹凌瑀說，黃國昌這陣子多風光，趁著柯文哲不在大權一把抓。先是跟戰鬥藍發起人趙少康喝咖啡，接著又跟國民黨主席鄭麗文上演鄭黃會，儼然一副在野共主的姿態，想把2026選舉的操盤權緊緊握在手裡。這種急著跟國民黨談判、急著定調的動作，不就是在向外界宣示現在民眾黨是他說了算嗎？
結果柯文哲前腳才剛獲釋，後腳就直接把辦公室設在黨部同一棟大樓。這哪裡是分際，這根本就是垂簾聽政。詹凌瑀說，想像一下那個畫面，黃國昌在樓上開會咆哮，還要隨時擔心樓下的柯文哲是不是正在看監視器，或者隨時會有一通電話打上來指導棋局。
黃國昌嘴上說柯文哲給的意見講也講不完，聽起來多麼心酸，原來你這個現任主席，還是得聽那個前主席訓話。現在的民眾黨，到底是黃國昌時代還是柯文哲復辟？
詹凌瑀認為，黃國昌心裡肯定急死了，他機關算盡，想藉由藍白合的舞台墊高自己，甚至想在2026大顯身手。殊不知野生阿北的SOP又啟動了，背影照流出、新書籌備中，柯文哲正在一步步拿回話語權。
「國昌老師的主席體驗卡是不是快刷爆了？」詹凌瑀說，表面上喊著尊柯，心裡是不是在想「你怎麼不乾脆退休算了？」民眾黨這場兩個太陽的內鬥大戲，才正要開始。
▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)
更多三立新聞網報導
鄭麗文沒那麼笨！吳崑玉揭黃國昌背後盤算：不可憐他一下？
柯文哲回歸指點2026選戰？黃國昌喊「講也講不完」：越來越縝密！
不擔心北市沒母雞！黃國昌：民眾黨北市議員「4+2」全壘打絕對可以達成
藍白2028一定合？吳子嘉驚爆「關鍵時程」：將有重大變化
其他人也在看
公投綁大選三讀過關 政院官員憂「邊投票邊開票」亂象恐再上演
立法院三讀修正公投法部分條文，再次賦予公投綁大選的法源。行政院方面表示，立院通過的修法，恐怕縮短公投議題的理性討論時間，...聯合新聞網 ・ 1 天前
高雄市府要告陳菁徽！新藍圖連線開砲：若敗訴陳其邁退出政壇
高雄岡山碧紅里里長李有財涉「月世界垃圾山案」遭羈押禁見，國民黨立委陳菁徽踢爆高雄市長陳其邁曾挺李有財，遭高雄市府指控抹黑要提告。對此，由泛藍議員組成「新藍圖連線」痛批，陳其邁除了震怒、不願解決環境問題，還選擇司法濫訴，若敗訴就永遠退出政壇。中天新聞網 ・ 23 小時前
藍營地方基層盼嘉義縣明年能贏 鄭麗文參香未表態縣長人選
國民黨主席鄭麗文今（23）日上午回到故鄉雲林縣口湖鄉參加健走活動，下午則是來到嘉義縣新港奉天宮參拜上香。期間被問到明年2026嘉義縣長有無規劃時，鄭麗文則是微笑而未正面回應，陪同的立委王育敏則是以「尚未討論」就打斷話題。中天新聞網 ・ 4 小時前
垃圾山主嫌里長「合照」引藍綠互槓 陳其邁怒：對陳菁徽提告
高雄岡山區碧紅里長李有財與兒子李子森，涉嫌在月世界旁濫倒大量垃圾，遭檢方聲押禁見獲准；李有財日前有意參選高市議員，他擅自合成自己與高雄市長陳其邁的合照，PO在臉書粉專，甚至8月舉辦茶行開幕儀式也有多位綠營民代出席，立委陳菁徽質疑綠營力挺環保殺手；陳其邁今受訪怒批是政治操作抹黑，並強調將對陳菁徽提告。中時新聞網 ・ 1 天前
幕後》柯文哲神隱2個月忙什麼？和ChatGPT吵架 與AI密謀一件事
民眾黨創黨主席柯文哲在2025年9月中解除羈押禁見，至今已經過了2個多月，這段時間柯文哲在幹什麼？依他本人於官方頻道影片中的說法，他幾乎整天都在家上網，於網路上東晃晃、西晃晃；民眾黨現任主席黃國昌則表示，他經常和柯文哲交換意見，一周會和柯文哲見2次，他與國民黨主席鄭麗文會面前一天，凌晨1點柯文哲還傳訊息給他。柯文哲妻子陳佩琪也在臉書透露，柯文哲最近拍片、運動......風傳媒 ・ 11 小時前
日本挺台「中國竟致函聯合國」！揚言動用自衛權 外交部震怒反擊
即時中心／黃于庭報導日本首相高市早苗挺台立場堅定，先前提出「台灣有事，日本有事」一說，並多次表態「不會撤回」該說法；不過此舉讓中國當局氣得直跳腳，不僅喊話中國公民「暫勿前往日本」、對日本水產祭出禁令，中國駐聯合國常代傅聰更致函聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres），宣稱日方若以武力介入台海，將行使自衛權。對此，外交部今（23）日強硬回擊，中國惡意誤導國際視聽。民視 ・ 4 小時前
鄭麗文沒那麼笨！吳崑玉揭黃國昌背後盤算：不可憐他一下？
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌近期剛會面完，外界對於藍白在2026、2028是否能合仍有疑問。政治評論員吳崑玉說，鄭麗文清楚民眾黨的狀況、沒那麼笨，會跟黃國昌見面是在應付黨內部分聲音；他也說，黃喊2026就要聯合政府，這就是在討「副市長」的職位，「你還不可憐他一下嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
黃國昌新北民調僅守住基本盤 盼向他請益
[NOWnews今日新聞]2026年縣市長選舉明年就要登場，國民黨、民眾黨還在討論合作階段，民進黨確定派出立委蘇巧慧出征，角逐新北市長寶座。近日，《CNEWS匯流新聞網》「新北市長選舉」公布最新民調結...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
高雄垃圾山主謀是綠營里長！民進黨扯國民黨翻車 遭楊智伃電爆
高雄燕巢、田寮月世界一帶近期被爆料有數百噸垃圾被傾倒成「垃圾山」，而被查出幕後主使竟是民進黨籍里長李有財父子。民進黨高雄市黨部得知消息後，立即開除李有財黨籍。對此，國民黨前發言人楊智伃開酸，「民進黨成垃圾回收站？收了國民黨不要的垃圾，還讓他在高雄亂倒垃圾」？中天新聞網 ・ 1 天前
暗酸祭拜吳石！賴清德諷不該緬懷共諜 鄭麗文回應了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導昨（22）日是國民革命高級將領黃百韜殉國紀念日，賴清德也在臉書表達緬懷之意，他文中強調，「我們應該緬懷的，是那些不分先來後到，為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜」，被外界認為諷刺先前祭拜匪諜吳石的國民黨主席鄭麗文。對此，鄭麗文今（23）日上午出席「雲林口湖健走、步步口福」活動前受訪時回應了！鄭麗文今日上午出席雲林縣口湖鄉的「雲林口湖健走、步步口福」活動；由於鄭麗文是當地人，因此她在活動前受訪時坦言，她非常興奮，從昨天就很開心要參加活動，因為她小時候過年最期待回阿公、阿嬤家，也非常感謝鄉長的邀請。針對賴清德昨日緬懷黃百韜，內文也說應緬懷為國奮戰的國軍官士兵，而非共諜一事，鄭麗文則表示，誠心為中華民國犧牲性命，同時站在第一線捍衛國家所有英雄，不但要紀念，還要繼續秉持他們精神保衛國家。「我們不應該把國家英雄作為政黨鬥爭的工具、不應該消費這些國家英雄」，鄭麗文又說，也希望在記得過去中華民國風雨歷史，不要忘記先輩流血流汗。國民黨主席鄭麗文（中）。（圖／民視新聞）她又稱，今天身為中華民國的領導人及總統，應該時時記住、團結全中華民國、保衛台澎金馬，才是真正的使命，不要老是在內部製造敵人與裂痕，台灣經不起再繼續的撕裂，尤其更期待賴清德能停止政黨惡鬥，因為台灣不能再內耗。最後，鄭麗文還說，今天來到口湖，原本是雲林最窮的地方，但是看地方上即便那麼艱困奮鬥，當地人仍不斷奮鬥，使得今天雲林縣展現完全不同風貌，「人民想要安身立命、拚經濟、拚生活、拚幸福，真的不要再內鬥了」。原文出處：快新聞／暗酸祭拜吳石！賴清德諷不該緬懷共諜 鄭麗文回應了 更多民視新聞報導劍指鄭麗文？賴苡任今祭黃百韜 喊固守KMT核心價值該緬懷為國奮戰的國軍！賴清德發文致敬黃百韜 暗諷鄭麗文追思吳石中國通緝無效！沈伯洋現身荷蘭國際法庭 律師再諷：更打臉鄭麗文的國際笑話民視影音 ・ 9 小時前
傳鄭文燦復出選桃園？ 子弟兵曝「無參選規劃」
2026桃園選戰，民進黨要派誰挑戰市長張善政備受矚目，立委王義川、總統府副秘書長何志偉，兩人頻頻被點名外，也持續在桃園勤跑基層。不過媒體人吳子嘉就透露，前桃園市長鄭文燦有意要回鍋參選，還已經跟綠營高層...華視 ・ 2 小時前
「太上皇坐鎮」柯文哲回黨部？詹凌瑀：黃國昌的主席夢該醒了
即時中心／温芸萱報導前民眾黨主席柯文哲近日被爆已悄悄回到中央黨部所在大樓辦公，引發外界議論。對此，媒體人詹凌瑀今（23）日在臉書指出，「太上皇樓下坐鎮！黃國昌的主席大夢該醒了？」，她表示，民眾黨主席黃國昌原以為能在柯文哲缺席期間塑造在野共主形象，如今卻面臨柯文哲重返黨部、疑似「就近監軍」的尷尬局面。她更形容，黃雖嘴上尊柯，實際卻得隨時留意「樓下的阿北」是否介入決策，心裡怕是恨不得柯文哲直接退休。民視 ・ 10 小時前
綠打鄭圍韓？ 牛煦庭曝內幕回擊：這招不會奏效的
民進黨近期猛攻國民黨主席鄭麗文參加白色恐怖受難者秋祭，更喊話立法院長韓國瑜表態，引發外界關注是否為「打鄭圍韓」的策略；對此，身兼立委和國民黨發言人的牛煦庭分析直言，民進黨無時無刻都想要製造國民黨的內亂，「這一個套路，成功機會不是特別高。」中時新聞網 ・ 11 小時前
房市瞭望》史上最大交屋潮來襲 市場恐現流動性壓力
．民報 ・ 6 小時前
才來台不久！AV女優檢測出「梅毒偽陽性」 崩潰宣布停工
（記者洪承恩／綜合報導）44歲的日本熟女系AV女優武藤彩香（武藤あやか）日前才剛來台與粉絲近距離互動，沒想到1 […]引新聞 ・ 1 天前
黃國昌喊北市議員4+2席全上！藍白合恐上演「分票窘境」
政治中心／綜合報導2026選戰各黨派開始布局，週六民眾黨主席黃國昌現身自家議員黃瀞瑩舉辦的地方活動，喊出北市議員要「四加二」全壘打，但外界關注藍白合進度，白營恐怕擠壓藍營席次、上演分票窘境，對此國民黨台北市黨部主委戴錫欽表示，尊重民眾黨提名策略，國民黨也會衡量各區實力，務必單獨過半。民視 ・ 2 小時前
上千家庭齊聚桃園HO幸福派對 何志偉：從出生到上大學，國家陪你養
CNEWS匯流新聞網記者王佐銘／桃園報導 上千家庭齊聚桃園大有梯田公園，為「桃園HO幸福親子派對」帶來滿滿活力。總統府副秘書長何志偉今（23）日到場與民眾同歡，與大小朋友互動熱烈，現場笑聲不斷。他向家長分享政府最新的育兒與青年政策，並再次強調賴清德總統提出的「小朋友國家養」理念，是政府對家庭最堅實的支持。 何志偉指出，「0–18歲國家一起養」政策推動後反應良...匯流新聞網 ・ 3 小時前
年紀到了「都改揹這款包」？她曝不是物慾降低 大票人爆共鳴
不少人會覺得名牌包時髦又具個人風格，是個人穿搭的重要一環。然而近日有名女網友嘆，年紀到了之後，漸漸不買名牌包，反而改用帆布包，但原因並非物慾降低，而是肩膀撐不住。文章曝光後，引起大票人共鳴，坦言名牌包真的很重。中時新聞網 ・ 1 天前
震撼彈！張善政對手驚爆「綠大咖黑馬」？本人親上火線回應
針對媒體人吳子嘉爆料前行政副院長鄭文燦將回鍋選桃園市長，民進黨桃園市議員魏筠今（22日）表示，她直接詢問鄭文燦，只見鄭文燦回應「我心如止水，沒有任何選舉的規劃」。中天新聞網 ・ 1 天前
中配李貞秀遞補恐因國籍法遭解職 傳民眾黨擬修法
近期花蓮一名村長鄧萬華，因為沒在上任一年內放棄中國籍遭到解職，引發爭議，而民眾黨明年2月1日將遞補上任的中配李貞秀，恐怕也會碰上相同狀況，據了解她能否順利上任引爆黨內憂慮，雖然黨團已經在研議是否修正《兩岸人民關係條例》保障中配參政權，但部分人士憂心被質疑「因人設事」，恐怕讓國安議題成為對手的政治提款機，對此李貞秀反批，執政黨利用行政職權在為難中配。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前