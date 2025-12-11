野生陳勢安夜市開唱 獻唱經典歌"天后"粉絲驚喜

中部中心／黃毓倫、蔡枘埏 台中報導

以"天后"一曲成名的歌手陳勢安，被民眾捕捉到，出現在台中的大慶夜市，當時夜市正巧有人點播天后，只見陳勢安走過去，接過麥克風，就這樣開起個人演唱會，粉絲驚呼連連，陳勢安唱完歌也展現親和力，逛夜市吃小吃，一路上都有粉絲熱情跟拍！

夜市出入口，響起攻占各大KTV排行榜的歌曲天后，唱到一半，突然停頓下來，赫然一見，竟然是...不會吧！原唱陳勢安，本尊駕到！

野生陳勢安現身在台中大慶夜市，還接過麥克風唱了起來，粉絲又驚又喜，尖叫連連。





陳勢安展現親和力，現場詢問民眾要不要一起唱，也證明自己絕對不是對嘴假唱。目擊民眾拍下畫面po網說，遠遠聽到天后以為是放音樂，結果是本人在唱，有夠好聽，行走的CD！

本人親臨現場，還是有人覺得不太真實，陳勢安幽默回應可以碰他，笑翻全場。

陳勢安出現大慶夜市的時間，就在10日週三，事前他有在網路上留言預告，還真的兌現來到夜市，唱歌餵飽觀眾耳朵後，換他去逛夜市，祭祭五臟廟。

烤布蕾三個口味，陳勢安全都不放過通通帶走。逛著逛著就怕大家讓著他，還貼心問粉絲有要買嗎？









大慶夜市捲起陳勢安旋風，粉絲一路跟拍，陳勢安接地氣，展現親和力，造訪的攤位也瞬間爆紅，成了地方社群熱門討論話題！





原文出處：野生陳勢安台中夜市開唱 粉絲狂讚"行走的CD"

