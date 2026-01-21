野生霍建華早餐店被捕獲 大方替學生整桌買單！

被粉絲巧遇，霍建華暖心買單。（圖／中時資料照片）

霍建華出道多年，演出過無數經典戲劇作品，私下作風卻始終低調。近日，他在台北某家早餐店被學生巧遇，一段自然又暖心的互動畫面曝光後迅速在網路發酵，影片傳到微博後更火速登上熱搜。

有幾位學生20日一早，在台北某早餐店用餐時，發現鄰桌一名戴著鴨舌帽、穿搭低調的男子神情熟悉，仔細一看竟是霍建華本人，幾位學生雖然內心激動，卻不敢貿然上前，在一旁低聲討論，沒想到霍建華早已察覺，結帳時主動走向櫃台，微笑詢問：「是認出我了嗎？」，瞬間讓現場氣氛活絡起來。

更令人驚喜的是，霍建華隨後直接替學生們整桌買單，還幽默地對店員補上一句：「不是專挑便宜的付！」，學生們連聲道謝，他則親切回應：「不客氣」，全程毫無明星架子。學生事後將此事分享到網上，掀起熱議。

從曝光畫面中可見，霍建華當天一身低調休閒裝扮，黑色羽絨外套搭配深色運動褲與球鞋，站在早餐店櫃台前結帳，言行舉止相當接地氣。學生也透露，他結帳時使用的是現金支付，連尚未出餐的湯包費用也一併付清，細心又周到。

早餐店老闆娘透露，霍建華其實是店內常客，平時待人相當有禮，可見對他的暖心舉動早已見怪不怪。消息曝光後，不少網友大讚：「私下節儉、對人卻大方」、「完全沒有明星架子」、「看起來嚴肅，其實是大暖男」，再次圈粉無數。

「堅持現金付款」的習慣，也被網友玩笑虧是「老幹部風格」，更有人聯想到他過去受訪時曾表示不習慣電子支付，調侃道：「人人都在掃碼，只有霍建華還揣著錢包」。

