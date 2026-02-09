野生高市早苗現蹤台北？旅館高掛「台日友好」畫面曝！

生活中心／江姿儀報導



日相高市早苗上任後強力挺台，相關言論深獲台人、日人支持，也掀起「台日友好」風潮。昨（8日）日本眾議院改選，高市早苗賭上首相之位，帶領自民黨打贏選戰，創下「歷史性大勝」。台灣知名網紅視網膜（陳子見）昨（8日）發文，曬出飯店門口橫掛大布條，以特殊風格祝賀高市早苗，笑說「覺得好瘋狂！」。





野生高市早苗現蹤台北街頭？旅館高掛「台日友好」…視網膜一看秒笑翻！

日相高市早苗選舉大勝，台北旅館外高掛慶祝紅布條。（圖／翻攝自高市早苗X、視網膜臉書）

昨（8日）日本眾議院改選結果出爐，首相高市早苗領導的自民黨（Liberal Democratic Party，LDP），於總席次465席中，單獨拿下316席大勝，寫下二戰後首次在眾議院跨越2／3門檻的歷史新頁，也成為戰後單一政黨奪得最多席次的空前紀錄。網紅視網膜昨（8日）晚間於個人臉書發文，表示自己剛觀看完開票結果，得知高市早苗勝出後，正在台北街頭的他恰好經過某路口，驚見某間旅館門口的慶祝紅布條，上面不僅印有台、日國旗及高市早苗人像，還以斗大字體寫著「祝賀高市早苗首相大勝利，台日友好長存，台灣人有志一同」。

網紅視網膜曬照與網友分享，配文直言「看到這個覺得好瘋狂，想說來拍個照結果笑到肚子痛，往上近看這圖實在是很新奇！」。貼文一出，超過萬名網友湧入觀賞，留言「這風格」、「羨慕日本選民的清醒和團結啊」、「羨慕日本好團結」、「台灣要向日本學習」、「好羨慕日本」、「日本人很清醒，知道自己要的是甚麼，真真讚，好羨慕」、「所以這家旅館有沒有自民黨大勝對日本遊客有優惠？」、「真心期待台灣更多人覺醒」、「希望日本這次大選可以給台灣選民一些啟示」、「日本讚啦」、「好羨慕日本人好團結一起抗中」、「真的是贏得漂亮」、「日本人覺醒了！那，台灣人呢？」。

