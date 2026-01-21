野生「張菲」街頭騎重機！ 本人現身喊：就是我

張菲。（圖／翻攝自郭台銘臉書）





近日有民眾在路上捕獲好久不見的綜藝天王張菲！他帥氣騎著重機，影片被PO上社群平台，張菲本人還親自留言：「謝謝大家說我很酷。」其實，73歲的菲哥自2018年後已經8年沒主持了，連好友胡瓜都說，他自由自在，很難約見，要見到他都得在路上巧遇。

目擊民眾表示：「確定是張菲嗎，他轉過來看一下。」

民眾開車停紅燈時，一旁有名騎士留著瀟灑捲髮，臉上還有小鬍子，這根本就是好久不見的綜藝天王菲哥！

目擊民眾說：「而且他臉會這樣動啊，我問他。」

一看到他的招牌摸臉手勢，更加確定就是菲哥，民眾又驚又喜，本想開窗搭話卻來不及。

張菲本人也上線留言：「沒錯就是我，哈哈，謝謝大家都說我很酷！」還把Threads認成推特，超可愛立刻引起熱議。

其實73歲的張菲自2018年後就沒再主持，至今已經8年。

藝人張菲（2018.10）表示：「各位看到我今天這個裝扮，就是帥，這個才是真正的張菲，這個才是真正的我。」

2011年節目停播後，他淡出演藝圈，2018年好不容易復出，但主持不到一年就停播。連好友胡瓜也說，他很難約。

記者訪問藝人胡瓜時，他表示：「台灣光復大概……哈哈哈，我真的很久沒見，他現在閒雲野鶴，都在台東花蓮玩，偶爾尾牙出來唱一唱，我看他日子過得很快樂。」

除了在天母路上能捕獲野生菲哥，他也出現在信義區。老闆16號PO出合照說，菲哥錄音完到店內買大福，就算要等一小時也沒關係，還要求工作人員喬角度補光拍照，非常親切、健談且幽默。

張菲甚至能將差點出事的駕駛螺旋槳飛機事件變成笑話。他說：「就在關渡橋上，引擎就熄火了噗……本來大家很開心，談天說地談風景。」

菲哥熱愛自由冒險旅遊，粉絲若在路上巧遇他，記得跟他說聲嗨。

