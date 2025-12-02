野生AV女神現身九份！小宵虎南辣翻3.7萬人 甜喊明年再來台

日本AV女優小宵虎南悄悄飛來台灣。翻攝IG@konankoyoiiii

日本AV女優小宵虎南（小宵こなん）擁有甜美臉蛋、傲人身材，獲封「新生代神乳傳說」，甚至被看好成為三上悠亞接班人，雖然於今年2月正式宣布引退，人氣依舊不減。日前她被悄悄飛來台灣，還在社群平台曬出九份旅遊照，短短時間就獲3.7萬人按讚朝聖，再度掀起粉絲熱議。

九份曬性感美照 小宵虎南融入台灣文化

小宵虎南在IG發文曬出美照，只見她身穿淺色細肩背心、黑色外套半脫、配上寬鬆牛仔褲與粉色毛絨小包，露出白皙香肩，惹火身材曲線更是一覽無遺，甜美與率性並存的「甜酷混搭」風格讓人眼睛一亮，不僅如此她也曬出台灣美食、廟宇神明，已經完全融入台灣文化。

小宵虎南現蹤九份。翻攝IG@konankoyoiiii

為粉絲見面會來台 小宵虎南承諾「明年再來」

小宵虎南此次現身台灣是為了參加粉絲見面會，她也在貼文以中日雙語向台灣粉絲喊話：「2025年的最後一期台灣回憶，我明年還會來。」展現滿滿親和力與誠意，讓不少粉絲都熱情留言：「希望你們在台灣有美好的回憶」、「好好體驗台灣生活」、「歡迎常來台灣」。

退出AV界仍超活躍 小宵虎南斜槓經營YouTube

雖然已經退役，小宵虎南仍然活躍在大眾面前，她不但持續經營YouTube，還在 Fan Club釋出溫泉、桑拿探訪等內容，同時投身cosplay與DJ活動，社群平台也經常更新，不時和粉絲分享生活，持續累積高人氣。



