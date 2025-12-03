野田佳彥替高市早苗「台灣有事」打圓場? 中媒痛批 : 根本唱「政治雙簧」

野田佳彥在黨揆辯論中質詢日本首相高市早苗。 圖 : 翻攝自央視新聞

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗近日在參加與立憲民主黨黨揆野田佳彥的黨揆辯論時，不僅沒有撤回「台灣有事」言論，還再次引用了《舊金山和約》為她的涉台發言辯護。

辯論結束後，面對媒體訪問，野田佳彥單方面表示，高適早苗已「實質上撤回了對台的發言」。

對此，中媒《潮新聞》怒批，做為日本最大的在野黨，立憲民主黨不但沒指責高市早苗未遵守中日四個政治文件，反而給她遞下台梯子，為她打圓場，野田佳彥和高市早苗根本上演的是一齣「政治雙簧」。

而中國國台辦今 ( 3 ) 日再度痛批，高市早苗的涉台言論干涉中國內政，向台獨分裂勢力發出錯誤信號，危害台海和平穩定。中國敦促日方深刻反省歷史罪責，收回錯誤言論，停止干涉中國內政，以實際行動恪守一個中國原則和對中政治承諾。

