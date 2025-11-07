野菜上桌、文化入心 花蓮部落農遊新體驗

原民風味餐是來花蓮必嘗的原味之一。（圖：花蓮場提供）

天氣逐漸轉涼，但花蓮縱谷的部落旅遊熱度卻持續升溫。農業部花蓮區農業改良場今年攜手在地業者，推出全新升級的「筷閃野美味」計畫，該計畫不只是走馬看花的觀光行程，而是結合採集、料理、工藝的深度體驗，讓遊客在田野間親手感受原住民族的生活智慧。

花蓮場表示，部落農遊不只是美食之旅，更像是一場文化深度課程。從太魯閣族的山林採集智慧，到阿美族的傳統農耕記憶，每一道料理與每一項手作體驗，都是族人生活哲學的縮影。該場今年特別強化「食農教育」與「文化故事」的結合，讓遊客不僅看見部落風景，更能理解土地與族群的連結。

花蓮場說明，參與計畫的業者陣容相當多元，包含展現縱谷飲食文化的織羅部落、以野菜料理見長的達基力部落屋，以及將山蘇變身創意小點的「後山蕨起」等。每一站都有專屬的特色體驗，有的帶旅客走進田間尋覓「野菜寶藏」，有的邀請大家圍坐長桌品嚐「部落家宴」，甚至還有結合歌舞與手作的互動活動，讓都市遊客一秒融入部落日常。

「我們希望遊客帶走的不只是伴手禮，而是一份能夠回味的文化記憶。」一位部落青年業者說，透過這樣的合作，他們找回了長輩口耳相傳的飲食智慧，也為部落經濟注入新活力。

來一趟花蓮的部落之旅，不只是放鬆心靈的假期，更是一場味蕾與文化的雙重冒險。想要一嚐野菜料理的清爽與原民文化的厚度嗎？趁著假期，帶著家人朋友一起走進縱谷田野，為您、為花蓮留下最特別的回憶吧!