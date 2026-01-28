野虎夜入村民家叼走愛犬！雪地留爪印 驚見血肉模糊遺骸

吉林琿春市一隻野生老虎深夜闖入村莊，監視器拍下其在民宅附近徘徊的畫面，村民人心惶惶。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

大陸吉林省延邊州琿春市近日發生一起野生老虎闖村事件，引發當地村民不安。事件發生在春化鎮官道溝村，一名飼主家中飼養的狗在深夜遭老虎叼走，最終只尋獲被啃咬殘留的骨頭與血跡斑斑的殘骸，現場畫面怵目驚心。

根據《瀟湘晨報》報導，據村民描述，事發當晚老虎趁夜進入村內，還曾在居民住宅外徘徊，一度靠近院牆觀望。當時飼主聽到狗吠聲後便發現異狀，與村民順著雪地留下的巨大腳印搜尋，最終在村外尋得狗屍，但已被咬得血肉模糊、只剩骨架。部分監視器畫面也拍下老虎現身村內的身影，體型龐大，行動敏捷，令不少村民心驚膽跳。

對此，當地多名居民向媒體證實事件真有其事，並表示目前不清楚老虎是否仍在附近活動。轄區派出所員警則表示「不便透露細節」，但提醒民眾與遊客提高警覺，強調「冬天山區食物匱乏，野生動物如老虎偶爾會下山覓食」。

春化鎮政府方面則指出，官道溝村鄰近虎豹保護核心區，當地生態保護良好，虎豹等野生動物出沒較頻繁。每當有老虎行蹤被發現，村內都會啟動通報機制，通知居民避開相關區域，以防人畜傷亡。

對於寵物或家畜遭襲的情況，地方政府表示已有一套標準補償程序。若村民家中動物遭野生動物攻擊，可依程序申請賠償，政府會負責評估與理賠，「不會讓老百姓吃虧」。相關部門也會加強生態風險監控與通報制度，確保村民生活安全不受威脅。

