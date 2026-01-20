野豬游泳「脫北」登上南韓小青島！2個月後遭獵人射殺

南韓仁川市甕津郡自去年下半年起，已連續接獲野豬出沒的通報。（示意圖／翻攝自pexels）

在南韓西海5島之一的「小青島」上，1頭被推測自北韓游泳越界而來的野豬，在出沒約2個多月後，已遭到獵人射殺。

據《韓聯社》報導，管轄小青島的南韓仁川市甕津郡當局於19日表示，17日下午1時50分左右，小青島1處海參養殖場附近，「有害野生動物損害防治隊」所屬的獵人發現了該頭野豬，並將其射殺。

據悉，這頭野豬最早於去年10月31日，在小青島一帶的監視器畫面中首次被捕捉到，體重約230公斤，推估為3歲左右的成豬。野豬出沒期間並未造成人員傷亡，但曾導致幼小山羊死亡，並破壞地瓜等農作物。

甕津郡原本計畫針對這頭野豬，進行是否感染非洲豬瘟（ASF）的檢測，但考量到運輸的困難，最終決定在現場直接進行掩埋。報導補充，甕津郡為捕捉野豬等野生動物，自去年11月至今年1月以來，持續運作「有害野生動物損害防治隊」。

由小青島、德積島、延坪島、昇鳳島等100多座島嶼組成的甕津郡，自去年下半年起，已連續接獲野豬出沒的通報。

甕津郡相關人士表示：「我們推測，出現在西海5島的多數野豬，都是從北韓流入的。」並強調，「為了保護居民安全並防止農作物受損，未來將進一步加強捕捉與監控行動。」

