野豬讓歐洲陷「非洲豬瘟輪迴」？專家曝「燕圾湖」危機！
論壇中心/綜合報導
台中爆發非洲豬瘟、「廚餘大峽谷」引爆外界質疑，農業部長陳駿季今(29)日指出，由中央各單位專家共10名組成疫調團隊，協助釐清中市府疫調。屏科大獸醫系教授林昭男以歐洲為例子，若野豬誤食有病毒的廚餘，一個接著一個「移動」感染鏈。
林昭男在《台灣向前行》節目中指出，歐洲的非洲豬瘟傳播「主要就是透過野豬為媒介」，野豬得病不會馬上死掉，病豬會移動、移動個幾公里散播病毒，當病豬死掉之後，屍體留在野外、其它野豬再接觸屍體，就再次感染到下個宿主，如此傳播開來。
林昭男進一步指出，非洲豬瘟只會感染豬，但是狗、貓、老鼠等動物會跑來跑去，就有機會把這些病毒帶到各種地方，甚至是人的腳底踩到狗、貓、老鼠身上所掉的病毒，豬場人士剛好踩過，就有可能「間接地」把病毒帶進去。他也強調，非洲豬瘟的病毒十分頑強，根據國外的文獻研究，豬舍的病毒若沒清消乾淨「可能一個月都還有感染能力」。
原文出處：向前行(影)／野豬讓歐洲陷「非洲豬瘟輪迴」？專家曝「燕圾湖」危機！
更多民視新聞報導
新北議會聚焦豬瘟防疫 廖宜琨率黨團力挺台灣豬、籲全面戒備
圍堵豬瘟! 中央籌組"專家疫調團" 豬農補助11/1前出爐
廚餘一路灑！超噁防疫漏洞 台中廚餘車未加蓋
其他人也在看
女生這6個「不經意行為」超勾人！不需要絕世美貌也很亮眼，同性異性都喜歡靠近
身邊是不是有這種女生？外表不一定最亮眼，條件也不算特別突出，卻總讓人忍不住想多看幾眼？其實這種「無形魅力」往往藏在日常細節裡。心理學研究歸納出6個讓人越看越心動的特質，快來看看你中了幾個吧！姊妹淘 ・ 1 天前
台中豬瘟養豬場未找特約獸醫診斷 紀又銘曝原因
台中市洽興養豬場出現非洲豬瘟疫情，該場特約獸醫師紀又銘被檢方約談，還被依違反跨區簽約受到行政法處分裁罰，他今天在臉書發長文感嘆，他問豬場陳姓老農，「這次這麼重大的死亡率為什麼不找我？」老農回答「你不賣藥，來了又不收錢，怎麼好意思麻煩你！」；經此事件情義已盡，明年起不會再跟畜牧場簽特約獸醫師，台中市動自由時報 ・ 1 天前
中央出手了！指「台中疫調報告不完善」 組疫調團隊協助釐清
中央應變中心今（29）日下午3時30分舉辦記者會，針對台中市府於28日提交的完整疫調報告進行說明，農業部長陳駿季指出，經過專家團隊檢視台中市府所提交之報告後，認為該報告中還是有未竟之處，如人員流向、廚餘來源等，而目前仍在「與時間賽跑」的防堵階段，因此中央已決議組成涵蓋防檢署、獸醫所、農科院等共計約10人的專家團隊，協助台中市府進行疫調。中時新聞網 ・ 1 天前
李在明會川普 要求美國同意供應韓國核潛艦燃料
（中央社慶州28日綜合外電報導）韓國總統李在明今天在韓國慶州市與美國總統川普舉行峰會時，提出希望美方同意提供韓國核動力潛艦燃料的要求。中央社 ・ 1 天前
中選會委員提名 政院：發函朝野黨團搜集推薦人選
（中央社記者賴于榛台北29日電）中選會6位委員任期將至，行政院今天說，為確保中選會辦理公職人員選舉、罷免及公民投票事務的公正性與專業性，除循往例徵詢公正人士外，並發函給立院朝野各黨團，搜集有關推薦人選的意見，也歡迎各界舉薦。中央社 ・ 1 天前
立委運彩公會球援羽球隊何昱奇加碼30萬獎金
[NOWnews今日新聞]成軍超過30年的台中市南屯國小羽球隊，12月將參加全國國小盃羽球隊，正加緊練兵，因羽毛球價格爆漲，小選手陷需球孔急窘境。立委廖偉翔與台灣運彩公會聯手救急，捐贈羽球3600顆外...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
不只豬瘟案場沒稽查！議員爆：全台中豬場廚餘蒸煮稽查短少226場次
台中市議員林祈烽、施志昌、鄭功進及楊典忠四人，今日在市議會警消環衛業務質詢中大力抨擊，台中市政府面對非洲豬瘟疫情，行政怠惰、稽查放水，導致防疫破口一再擴大，荒腔走板的作為，儼然造成「盧秀燕豬瘟」，要求市長盧秀燕及環保局長陳宏益、農業局長張敬昌應負起政治責任，向全民道歉下台。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
加拿大央行降息1碼 暗示可預見未來按兵不動
加拿大央行29日宣布降息1碼至2.25％符合市場預期，為2022年6月來最低。這是今年來第四次降息。央行暗示在可預見未來，可能會維持利率不變，以協助因美國關稅壓力而陷入困境的加國經濟。中時財經即時 ・ 1 天前
確認「川習會」30日登場！陸外交部：願與美方取得積極成果
大陸外交部29日宣布，大陸國家主席習近平30日將在韓國釜山與美國總統川普舉行會晤。大陸外交部發言人郭嘉昆表示，元首外交對...聯合新聞網 ・ 1 天前
國票金澄清：職場霸凌案依法辦理，尚未有正式結論
國票金控今（29）日以發布重訊形式澄清說明，昨日多個媒體報導，國票金子公司國票證券副董事長陳冠如，涉嫌對時任國票證券總稽核王怡蘋之職場霸凌案，相關報導內容與事實不符。國票金於重訊指出，昨日多個媒體報導「國票證副董涉霸凌…議員爆加害者想濫權翻案 北市勞動局回應了」、「國票證券爆職場霸凌！高層遭控濫權干預調查 勞動局回應了」等等，該公司鄭重澄清相關報導內容與事實......風傳媒 ・ 1 天前
非洲豬瘟延燒！它揪中市府1說法：信任崩盤
[NOWnews今日新聞]台中梧棲一養豬場爆發非洲豬瘟案例，但中市府隨後公布豬隻、到場獸醫師資訊一變再變，備受質疑；對此，資深媒體人陳東豪、尚毅夫今（29）日於網路節目《新聞！給問嗎？》主持時，尚毅夫...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
世代共創成果發表 圓滿落幕
記者林怡孜∕台南報導 為期十天的雲嘉南區銀髮人才資源中心週年慶世代共創…中華日報 ・ 1 天前
精舍命案李威妻出庭不認罪 哽咽訴：不知最終對方會這樣「離開」
簡瑀家在庭上表示，2024年7月23日晚間到精舍校對經書，確實有聽到蔡女因為財務問題被責罵，並被同修要求道歉，也有看到同修用膝蓋頂蔡女的膝蓋窩，要求她做小禮拜懺悔2、3次，還看到師父吳慧珠拖著蔡女，但自己後來就離開回家。簡瑀家更哽咽表示，自己並沒有要傷害蔡女的意圖...CTWANT ・ 1 天前
高雄公有豬肉攤免使用費一個月 陳其邁：挺小攤度過防疫關鍵期
22日在台中爆發的非洲豬瘟疫情引起各界關注，行政院更進一步延長活豬禁運、禁宰，目前禁令暫定15天，以高雄來說，經濟發展局在23日就介入監控公有與民有市場豬隻流向，希望掌握全市各市場的豬肉供應量、去化量與價格狀況，即時通報應變。陳其邁對此指出，目前高市府消保官、...CTWANT ・ 1 天前
企業綠電需求壓力大 台智電：離岸風電是無可避免關鍵選項
台智電公司代理總經理邱玉典表示，2030年企業綠電需求至少480億度,但在半導體及資料中心推升下，到2040年需求即高達1000億度以上。而2030年預估可能進入市場供給約為560億度,但地面型光電開發因爭議性及難度愈來愈高，因此對未來綠電開發及供給的挑戰不小。中時財經即時 ・ 1 天前
11月新制上路！普發現金開放預登記 高鐵取消彈性乘車
11月新制上路！普發現金開放預登記 高鐵取消彈性乘車EBC東森新聞 ・ 1 天前
政院查非洲豬瘟疏失 盧秀燕：絕不寬貸
台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，由於死豬數、獸醫師診斷訊息多變，還有豬農稱九月早有豬隻流鼻血，台中市副市長鄭照新昨說，十月十...聯合新聞網 ・ 23 小時前
農業部：台中非洲豬瘟案場病毒基因定序最快31日出爐
台中爆發非洲豬瘟疫情，立委關切「食安五環」在邊境管制是否出現破口。農業部長陳駿季今天(29日)表示，國內過去並未出現過非洲豬瘟案例，首例一定來自「境外」，但目前疫調還在進行中，基因定序最快31日出爐，將可進一步確認病毒來源。 台中養豬場爆發非洲豬瘟案例，立法院社福衛環委員會29日邀請農業部、環境部、衛福部等單位針對「防範非洲豬瘟疫情擴散，強化全國廚餘去化問題以及後續防疫、清消等作為」進行專案報告。 針對多名立委質詢時關切，由於國內過去沒有出現過非洲豬瘟的案例，此次是否為「境外傳入」，甚至質疑「食安五環」的邊境管制上出現破口。 農業部長陳駿季表示，過往台灣沒有非洲豬瘟案例，所以首例一定是來自「境外」，但政府從未間接承認「食安五環」的第一環邊境把關失守。 至於國民黨立委王育敏追問邊境管制情況，及現在是否已經確認病毒株的來源國可能為越南？ 農業部說明，邊境管制肉品中，其中來自於中國計1,125件、檢驗出陽性147件為最大宗；其他包含越南69件、檢出13件；泰國168件、檢出7件。 陳駿季則表示，疫調還在進行中，並未確定病毒株來源為越南，基因定序結果最快31日會出爐。陳駿季說：『(原音)因為解中央廣播電台 ・ 1 天前
行政院：中選會委員提名廣徵朝野及社會意見 確保選務公正專業
[Newtalk新聞] 行政院發言人李慧芝今（29）日指出，中央選舉委員會是貫徹憲法保障民主法治及人民參政權的獨立機關，為確保中選會辦理公職人員選舉、罷免及公民投票事務的公正性與專業性，行政院除循往例徵詢公正人士外，並發函給立院朝野各黨團，搜集有關推薦人選的意見，政院也歡迎各界舉薦社會賢達，期盼未來選務能夠順利獨立運作。 針對外界關切中央選舉委員會委員提名一事，李慧芝強調，中選會身為獨立機關，行政院將廣納意見，以維護選舉公正與專業。查看原文更多Newtalk新聞報導柯文哲要寫書？陳佩琪諷刺「點菜」：《我在獄中的364天》、《我的九個獄友》楊宏基觀點》國軍「超標」現象的雙面性：表面榮光下的結構隱憂新頭殼 ・ 1 天前
北市五日900噸廚餘哪來？蔣萬安替盧秀燕擦屁股？
論壇中心／邱暐琪報導台中疑似豬瘟問題持續延燒，中央農業部緊急宣布禁止廚餘養豬，台北市環保局針對該政策提出緊急應變，自114年10月23日起至29日止，開放臺北市三座焚化廠協助銷毀「非家戶養豬廚餘」。對此，台北市議員簡舒培在《台灣最前線》節目中獨家指出，依照台北市政府公布9月分的養豬廚餘只有187.5噸，但10月23日至27日，短短五日的非家戶的養豬廚餘，竟然暴增到將近900噸！民視 ・ 18 分鐘前