野豬讓歐洲陷「非洲豬瘟輪迴」？專家曝「燕圾湖」危機！

台中爆發非洲豬瘟、「廚餘大峽谷」引爆外界質疑，農業部長陳駿季今(29)日指出，由中央各單位專家共10名組成疫調團隊，協助釐清中市府疫調。屏科大獸醫系教授林昭男以歐洲為例子，若野豬誤食有病毒的廚餘，一個接著一個「移動」感染鏈。





林昭男在《台灣向前行》節目中指出，歐洲的非洲豬瘟傳播「主要就是透過野豬為媒介」，野豬得病不會馬上死掉，病豬會移動、移動個幾公里散播病毒，當病豬死掉之後，屍體留在野外、其它野豬再接觸屍體，就再次感染到下個宿主，如此傳播開來。

林昭男進一步指出，非洲豬瘟只會感染豬，但是狗、貓、老鼠等動物會跑來跑去，就有機會把這些病毒帶到各種地方，甚至是人的腳底踩到狗、貓、老鼠身上所掉的病毒，豬場人士剛好踩過，就有可能「間接地」把病毒帶進去。他也強調，非洲豬瘟的病毒十分頑強，根據國外的文獻研究，豬舍的病毒若沒清消乾淨「可能一個月都還有感染能力」。

