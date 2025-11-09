野趣東高雄在六龜落幕 上千民眾走進美麗山林

「野趣東高雄：六龜音樂×市集」在六龜新開紀念公園圓滿落幕，活動搭配四十五家台日特色攤商共襄盛舉，提供在地農特產與原創手作等豐富美食，成功吸引上千名民眾走進東高雄美麗山林。（觀光局提供）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市觀光局九日表示，「野趣東高雄：六龜音樂×市集」在六龜新開紀念公園圓滿落幕。本場活動以「聆聽土地的邀請」為核心概念，搭配現場四十五家台日特色攤商共襄盛舉，提供在地農特產與原創手作等豐富美食，成功吸引上千名民眾走進東高雄美麗山林。

活動邀請金曲獎重量級卡司滅火器、鄭宜農、孩子王及吾橋有水，在六龜大佛腳下輪番開唱；震撼的樂音歌聲，穿透壯闊的荖濃溪谷，感受秋季與音樂交織的療癒魅力，為東高雄九區注入觀光動能。

觀光局說，本次「野趣東高雄」活動，不僅邀請金曲獎重量級卡司輪番獻唱，更跨海邀請日本九州地區在地創生職人，聯手打造橫跨國界的台日風土文創市集，結合六龜在地觀光資源，如溫泉美人湯、原山咖啡、紅藜、薑黃等獨特農特產，更進一步推廣台日文化交流。

觀光局進一步說，也規劃在地職人DIY體驗，引導民眾深度認識六龜「茶、餅、編織」的地方智慧，體驗融合東高雄山林與日本文化精髓的野趣盛宴；也直接帶動人潮、刺激地方溫泉觀光。

觀光局補充，「野趣東高雄」六龜音樂×市集圓滿落幕，下一場山城盛會，預計於 十二月六日在杉林區日光小林社區舉辦，歡迎民眾再次相聚東高雄，延續溫暖與感動。