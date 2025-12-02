野趣東高雄杉林場周六開場 帶領民眾了解多元族群文化之美
記者吳文欽／高雄報導
高雄市政府觀光局二日表示，「野趣東高雄」杉林場活動將於十二月六日下午三時至八時，在杉林區日光小林社區熱鬧開唱，期以音樂、美食市集與地方文化體驗，帶領民眾走進杉林、了解多元族群文化之美。
觀光局說，本次活動邀請金曲獎最佳方言男歌手與最佳作曲人布農族創作歌手王宏恩、在地創作才女王立言、熱血龐克樂團普通隊長及創作歌手吳汶芳接力開唱。現場集結超過四十家東高雄特色品牌，推出農特產、文創手作、輕食小點與美食餐車等。
觀光局進一步說，現場更搭配在地職人親自指導花環編織、手洗愛玉及麻繩提袋編織工藝體驗，共同打造最具地方色彩的山城音樂市集。邀請大家呼朋引伴走進日光小林，共同感受山林與原鄉部落重生的強大力量與多元文化之美。
觀光局說明，為深化東高雄在地旅遊與產業發展，旅行社組團赴甲仙、六龜、茂林、桃源及那瑪夏等區旅遊，加碼提供團體旅遊補助，以資源投入、實質獎勵措施，鼓勵業者開發深度遊程，引客走入山林，帶動區域觀光產業鏈。
觀光局指出，東高雄九區擁有豐富的自然生態、文化底蘊、農林特產及觀光亮點橫跨四季，指標性活動如茂林紫斑蝶季、杉林向日葵花海、那瑪夏賞螢季、內門宋江陣、南島文化祭、平埔族大武隴夜祭、多納黑米祭、桃源射耳祭等年度盛事，非常值得眾多國內外旅客造訪。
