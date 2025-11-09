「野趣東高雄」六龜登場 金曲卡司嗨翻山城 12/6杉林接棒再引爆熱潮

▲「野趣東高雄：六龜音樂×市集」，昨(8)日在六龜新開紀念公園圓滿落幕。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】由高雄市政府觀光局主辦的「野趣東高雄：六龜音樂×市集」昨（8）日在六龜新開紀念公園熱鬧落幕，金曲卡司滅火器、鄭宜農、孩子王及吾橋有水輪番開唱，在大佛腳下用音樂迴盪荖濃溪谷，吸引上千名民眾湧入山城。現場45家台日文創與風味攤商齊聚，結合在地農特產與手作選物，帶來音樂、文化與市集交織的山林盛宴。

▲金曲卡司滅火器、鄭宜農、孩子王及吾橋有水等團體，六龜大佛腳下開唱嗨翻山城。

觀光局長高閔琳表示，東高雄九區擁有豐富自然景觀與多元文化，是最具魅力的山城旅遊目的地。本次活動首次串聯台日風土文創市集，更以「慢活、慢旅、慢食」為主軸，規劃「茶、餅、編織」在地職人DIY體驗，讓遊客深度感受六龜溫泉、部落文化與山林生活的療癒魅力。

廣告 廣告

▲東高雄觀光產業聯盟、高雄市民宿發展協會、六龜觀光休閒協會、不老溫泉觀光產業促進會、六龜農會等地方產業到場共襄盛舉。

六龜觀光協會理事長黃瓘博指出，本次活動有效帶動商機，溫泉區住宿及餐飲泡湯業者營收較平日成長約5成，正值秋冬泡湯旺季，歡迎規劃六龜暖心之旅，體驗寶來「美人湯」與不老溫泉的療癒能量。

▲「台日風土文創市集」帶領民眾體驗東高雄山林與日本文化精髓。

觀光局補充，下一場「野趣東高雄」將於12月6日在杉林「日光小林」登場，邀請民眾再度相聚山城。更多活動及遊程資訊請上「高雄旅遊網」或官方社群查詢。（圖╱高市府觀光局提供）