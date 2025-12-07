「野趣東高雄」杉林場湧上千人！日光小林以音樂與市集展現山城韌性魅力

高雄市政府觀光局舉辦的「野趣東高雄—杉林音樂×市集」6日在杉林區「日光小林」圓滿落幕，吸引逾千名遊客湧入這座重建後的新部落。活動結合音樂演出、部落文化、市集美食與職人體驗，透過豐富、多元的內容，引領民眾走進山城，以最直接的方式感受東高雄的生命力與文化深度。

↑圖說：「野趣東高雄 杉林音樂×市集」6日在充滿生命力的杉林區「日光小林」社區圓滿落幕，遊客熱情挺進山城，共享秋冬最療癒的慢活時光。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

當天卡司堅強，包括金曲獎歌手王宏恩、創作歌手王立言、龐克樂團普通隊長及吳汶芳輪番登台；在地知名「大滿舞團」也帶來震撼演出，呈現大武壠族文化的節奏與力量。活動集結40家東高雄特色攤商，從風味料理、手作工藝到部落限定體驗，吸引各地遊客在音樂、美食與自然之間自在穿梭，為今年系列活動劃下亮麗句點。

觀光局長高閔琳表示，杉林場以「聆聽土地的邀請」為核心精神，選址在莫拉克風災後重建的新聚落「日光小林」，象徵文化傳承與社區再生的力量。活動不僅帶動人潮，更引導民眾走進部落，看見大武壠族與小林部落在災後重建的韌性歷程，體驗東高雄文化的深度與厚度。

↑圖說：.活動特別邀請王宏恩等金曲級卡司接力獻唱，以熱力十足的演出展現原民音樂的深厚底蘊與文化魅力。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

日光小林社區發展協會理事長潘枝梅指出，重建後的家園能迎來大量遊客意義重大，「這裡是族人重新站起來的地方。看到大家願意走入部落、了解文化，對我們是一份支持，也是一股力量。」她期盼遊客未來能持續走進杉林、看見小林的魅力與堅韌。

不少民眾也分享滿滿驚喜。來自嘉義的胡先生特地帶家人到美濃採蘿蔔後順遊杉林，體驗在地職人帶領的「手洗愛玉」課程，他形容第一次洗愛玉的觸感既滑潤又冰涼，「真的超療癒！整趟旅程讓家人都有很深的記憶，未來一定會再來。」

↑圖說：現場匯集40家東高雄特色品牌攤商，從美食、手作到文化選品一次呈現，成為遊客探索東高雄風味與創生能量的絕佳機會。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

隨著「野趣東高雄」活動落幕，高雄觀光局也推出與台灣高鐵合作的「高鐵高雄假期」優惠，鼓勵旅客在最舒適的秋冬季走訪美濃、六龜、桃源、南橫等地，從客家文化、花季美景、溫泉湯旅到山城體驗，全家大小都能自在享受東高雄的自然與文化魅力。

觀光局補充，年底前高雄活動滿檔，包括「茄萣烏金大賞夕陽音樂會」、海洋局「大海開吃」、經發局「高雄聖誕生活節」、人氣卡司雲集的「夢時代跨年晚會」等，邀請民眾在歲末走進高雄，感受城市的熱情與活力。

