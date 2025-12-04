「野趣東高雄 杉林音樂市集」12/6歲末壓軸登場 聽金曲嚐美食感受部落重生力量

「野趣東高雄 Chill in the Wild」音樂市集將於12月6日在杉林日光小林社區登場，以音樂、美食與文化體驗帶領民眾走進杉林，感受多元族群魅力。(圖/主辦單位提供)

「野趣東高雄 Chill in the Wild」音樂市集，繼六龜場獲得熱烈迴響後，高雄市政府觀光局再度集結山城能量前進杉林！活動將於12月6日（六）下午3時至8時，在充滿生命力的杉林區日光小林社區熱鬧開唱，期以音樂、美食市集與地方文化體驗，帶領民眾走進杉林、了解多元族群文化之美。本次活動邀請金曲獎最佳方言男歌手與最佳作曲人──布農族創作歌手「王宏恩」、高雄在地創作才女「王立言」、熱血龐克樂團「普通隊長」及實力派創作歌手「吳汶芳」接力開唱。現場集結超過40家東高雄特色品牌，推出農特產、文創手作、輕食小點與美食餐車等；更搭配在地職人親自指導「花環編織」、「手洗愛玉」及「麻繩提袋編織」工藝體驗，共同打造最具地方色彩的山城音樂市集。邀請大家呼朋引伴走進日光小林，共同感受山林與原鄉部落重生的強大力量與多元文化之美。

廣告 廣告

觀光局長高閔琳表示，「野趣東高雄」杉林場延續「聆聽土地的邀請」的核心概念，特別選在杉林區「日光小林」社區舉辦，也正是莫拉克風災後原小林部落族人遷居之地；而社區以「日光小林」為名，即是象徵族人走出黑暗、迎向生命希望的力量。為能讓更多市民朋友與遊客深入認識高雄與杉林之美，本次活動特別邀請王宏恩、王立言、普通隊長及吳汶芳等重量級金曲卡司接力開唱。結合市集與文化體驗，並透過音樂與美麗歌聲在群山間迴盪，傳遞山林韌性與文化生命力；期盼藉由這場盛會，深度推廣高雄山城的慢活魅力，用最真摯的部落樂聲與自然氛圍，串聯城市與山林多重感官的旅程，也為今年的「野趣東高雄」系列活動，劃下溫暖有力的圓滿句點。

「野趣東高雄」杉林場匯集 40 家特色品牌，結合音樂、美食與在地文化，展現東高雄的自然與人文魅力，打造推廣部落文化的舞台。(圖/主辦單位提供)

除了欣賞音樂演出，「野趣東高雄」更是探索美食與在地文化的絕佳機會。杉林場次集結40家特色品牌，徹底表現東高雄的自然底蘊與人文魅力，也讓這場音樂市集成為推動部落文化的最佳舞台，其中包括：饕客們不可錯過日光「小林社區」招牌黃金香腸與獨特的薑黃臭豆腐；來自六龜的「山清有魚」以台灣本土黑豆為基底 ，結合六龜原生種喬木山茶製成雅韻的山茶醬油；「三井腦館」就地取材使用台灣木材，手工製作鋼筆、鋼珠筆，將珍貴回憶以藝術形式保存，還有來自桃源的「日漬」手作果醬及愛玉等。限定職人工藝體驗，包括經典的「花環製作」、在地原生食材「手洗愛玉」，以及療癒手感「麻繩提袋編織」等，帶領民眾深入文化、接觸土地，感受部落生活的日常與創意。



觀光局說明，為深化東高雄在地旅遊與產業發展，旅行社組團赴甲仙、六龜、茂林、桃源及那瑪夏等區旅遊，觀光局加碼提供團體旅遊補助，以資源投入、實質獎勵措施，鼓勵業者開發深度遊程，引客走入山林，帶動區域觀光產業鏈。東高雄九區擁有豐富的自然生態、文化底蘊、農林特產及觀光亮點橫跨四季，指標性活動如茂林紫斑蝶季、杉林向日葵花海、那瑪夏賞螢季、內門宋江陣、南島文化祭、平埔族大武隴夜祭、多納黑米祭、桃源射耳祭等年度盛事，非常值得眾多國內外旅客造訪。

觀光局誠摯邀請一同前來「日光小林社區」，感受東高雄迷人的風光、美食與音樂。(圖/主辦單位提供)

觀光局誠摯邀請大家，12月6日一同前來「日光小林社區」，感受東高雄迷人的風光、美食與音樂，享受與城市生活步調相異的慢活節奏，深度體驗東高雄獨特的生態與文化魅力。更多高雄觀光活動資訊與最新補助方案詳情，敬請查閱「高雄旅遊網」官網(https://khh.travel/zh-tw/)或追蹤官方Facebook及Instagram。