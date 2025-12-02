「野趣東高雄」歲末登場 日光小林音樂市集展現部落重生與山城魅力

高雄市政府觀光局打造的「野趣東高雄 Chill in the Wild」音樂市集將於12月6日在杉林區日光小林社區壓軸登場，延續六龜場熱潮，以音樂、市集與文化體驗帶領民眾走入山林，感受原鄉部落在重生後綻放的生命力。活動從下午3時開始，由金曲獎歌手王宏恩、高雄創作才女王立言、龐克樂團普通隊長以及歌手吳汶芳輪番演出，在群山環抱中唱出土地韌性與文化底蘊。

↑圖說：「野趣東高雄」音樂市集，繼六龜場獲得熱烈迴響後，12月6日再度集結山城能量前進杉林區日光小林社區。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

日光小林社區是莫拉克風災後小林部落族人遷居之地，社區名稱象徵走出黑暗、迎向新生。觀光局長高閔琳指出，今年活動以「聆聽土地的邀請」為核心，選在此地開唱別具意義，希望透過音樂在山谷間迴盪，讓更多人看見杉林的堅韌故事，也以最真摯的部落樂聲，為「野趣東高雄」系列活動畫下溫暖句點。

↑圖說：日光小林音樂市集特別邀請王宏恩、王立言、普通隊長及吳汶芳等重量級金曲卡司接力開唱。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

本次市集匯集超過40家東高雄特色品牌，展現山城自然與人文魅力。包括日光小林社區招牌黃金香腸、薑黃臭豆腐，六龜「山清有魚」以本土黑豆與山茶製成的山茶醬油，以及在地木材打造的手工鋼筆品牌「三井腦館」，另有桃源「日漬」手作果醬與愛玉等，吸引饕客與文青前來挖掘地方風味。現場也推出花環編織、手洗愛玉、麻繩提袋編織等特色工藝體驗，讓民眾透過雙手親近土地、觸碰文化。

↑圖說：在地職人親自指導「花環編織」工藝體驗。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

觀光局表示，近年積極推動東高雄深度旅遊，以團體旅遊補助鼓勵旅行社開發甲仙、六龜、茂林、桃源、那瑪夏等地遊程，帶動山城觀光產業鏈發展。東高雄九區擁有豐富自然生態與多元文化，全年指標活動從茂林紫斑蝶季、杉林向日葵花海，到南島文化祭、多納黑米祭等，皆展現不同季節的山林魅力。民眾可以走入日光小林，用五感體驗音樂、市集與山城風光，享受遠離城市步調的慢活時光，深度認識東高雄的文化與自然之美。

