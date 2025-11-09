「野趣東高雄」演唱會六龜落幕 12/6杉林接棒

（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）高雄市政府觀光局主辦的「野趣東高雄」演唱會活動，昨天在六龜圓滿落幕，吸引上千民眾參加。觀光局今天表示，下一場將於12月6日在杉林區舉辦，歡迎民眾再次相約參加。

觀光局昨天在六龜新開紀念公園主辦「野趣東高雄」活動，邀請滅火器樂團、歌手鄭宜農等輪番開唱，搭配現場45家台日特色攤商，提供在地農特產與原創手作等豐富美食，吸引上千民眾走進東高雄共襄盛舉。

觀光局長高閔琳說，六龜地區擁有全台著名的寶來與不老美人湯溫泉、知名的寺廟古剎、原民部落文化及美食等，非常值得旅人以「慢活、慢旅、慢食」步調，深度體驗山林療癒的魅力與純樸的人情味。

廣告 廣告

六龜觀光協會理事長黃瓘博說，此次活動為六龜在地業者帶來豐碩助益，不僅溫泉區訂房率明顯提升，餐飲與泡湯業者營收，相較平日更是成長約5成。

觀光局今天透過新聞稿表示，「野趣東高雄」六龜活動圓滿落幕，下一場預計12月6日在杉林區「日光小林」社區舉辦，歡迎民眾再次相聚東高雄參與，並順遊六龜寶來花賞溫泉公園、新威森林公園等景點。

觀光局指出，為持續推動東高雄深度旅遊，觀光局規劃11條精選遊程，包含旗山、美濃、六龜、甲仙、茂林等地的秘境小旅行仍持續進行報名中，邀全國民眾跟著在地達人的腳步深入探索東高雄獨特魅力。（編輯：黃名璽）1141109