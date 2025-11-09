「野趣東高雄」演唱會金曲卡司嗨翻六龜 12/6杉林接棒
秋冬暢遊高雄山城最Chill，由高市府觀光局主辦的「野趣東高雄：六龜音樂×市集」八日在六龜新開紀念公園圓滿落幕，該活動以「聆聽土地的邀請」為核心概念，邀請金曲獎重量級卡司滅火器、鄭宜農、孩子王及吾橋有水，在六龜大佛腳下輪番開唱；震撼的樂音歌聲，穿透壯闊的荖濃溪谷，搭配現場四十五家台日特色攤商共襄盛舉，提供在地農特產與原創手作等豐富美食，成功吸引上千位民眾走進東高雄美麗山林，感受秋季與音樂交織的療癒魅力，為東高雄九區注入觀光動能。(見圖)
觀光局今(九)日說明，「野趣東高雄」六龜音樂×市集圓滿落幕，下一場山城盛會預計於十二月六日在杉林區「日光小林」社區舉辦，歡迎民眾再次相聚東高雄，延續溫暖與感動；秋天正是旅遊東高雄享受「美人湯」溫泉的最佳時機，歡迎民眾把握時節，順遊六龜寶來花賞溫泉公園、神威天臺山及新威森林公園等景點。
觀光局高閔琳局長表示，東高雄九區是高雄的「生態寶庫與療癒後花園」，坐擁壯闊山林與豐富風土人情，是實踐永續觀光的最佳地點；其中，六龜地區擁有全台著名的寶來與不老美人湯溫泉美名、知名的寺廟古剎、原民部落文化及美食等，非常值得旅人以「慢活、慢旅、慢食」步調，深度體驗山林療癒的魅力與純樸的人情味。這次盛大舉辦的「野趣東高雄」活動，不僅邀請金曲獎重量級卡司輪番獻唱，更跨海邀請日本九州地區在地創生職人，聯手打造橫跨國界的「台日風土文創市集」；結合六龜在地觀光資源，如溫泉美人湯、原山咖啡、紅藜、薑黃等獨特農特產，更進一步推廣台日文化交流。此外，觀光局也規劃在地職人DIY體驗，引導民眾深度認識六龜「茶、餅、編織」的地方智慧，體驗融合東高雄山林與日本文化精髓的野趣盛宴；也直接帶動人潮、刺激地方溫泉觀光。
六龜觀光協會理事長黃瓘博指出，感謝觀光局對於六龜溫泉產業的全力支持與推廣，這次活動為六龜在地業者帶來豐碩的實質助益，不僅溫泉區訂房率明顯提升，餐飲與泡湯業者營收相較平日更是成長約五成；時值秋冬，正是體驗高雄溫泉的最佳時節，誠摯歡迎各界規劃六龜暖心之旅。六龜兩大溫泉區各有特色，寶來溫泉為碳酸氫鹽泉，素有「美人湯」之美稱，而不老溫泉傳說有長生不老、返老還童的功效，歡迎民眾一同來到六龜，沐浴在天然美景與溫暖泉水中，感受身心舒暢的療癒力量，為即將到來的寒冬注入滿滿活力。
為持續推動東高雄深度旅遊，觀光局精心規劃五大主題，共有十一條精選遊程，包含旗山、美濃、六龜、甲仙、茂林等地的「地景×人文」秘境小旅行仍持續進行中（報名：https://reurl.cc/Zlnam6），誠摯邀請全國民眾跟著在地達人的腳步深入探索九區獨特魅力。
更多高雄觀光活動資訊，歡迎請上「高雄旅遊網」官網（https://khh.travel）、FB粉專及IG查詢。
