「野趣東高雄」音樂市集登場 王宏恩開唱 40在地攤商吸客

高雄杉林區的日光小林部落，6日下午有一場熱鬧的音樂市集「野趣東高雄」，除了邀請金曲獎歌手王宏恩等人到場開唱，還集合高雄在地40個特色品牌擺攤，要展現八八風災過後，高雄山區恢復的生命力，還趁機行銷當地觀光，而市府也宣布將加碼當地深度旅遊的團體補助。

金曲歌手王宏恩《現在開始》：「現在開始兩個人的風景，沿途停靠的愛是有妳隨行。」

金曲歌王王宏恩一開唱，現場立刻情緒沸騰，不但台下跟著音樂搖擺，還有人上台舞動身體。

金曲歌手王宏恩：「手舉高，你們的手在哪裡。」

包括龐克樂團、創作才女以及在地歌手，接連登場，這是高雄杉林區6號下午，在日光小林部落登場的"野趣東高雄"音樂市集，因此除了音樂，當然還有。

攤商：「黃金香腸，讚。」

包括好吃的香腸、在地產的蜂蜜以及各種美食，當然還得有洗愛玉在內，各種手作攤位，共40家東高雄特色品牌。

高雄市觀光局長高閔琳：「非常多的各種體驗，希望能夠讓我們各地的旅人，或者是我們高雄市的市民朋友，能夠深入山區，走進原住民的部落，體驗在地的大武壠族的文化，更能夠深度了解我們高雄。」

高雄市觀光局，把音樂市集搬到山區，除了把遊客帶上山，更希望挖掘地方特色，讓民眾感受部落重生的力量，願意持續深入探索。

